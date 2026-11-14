Detenido un hombre en Cariño acusado de varios robos

El presunto autor de los delitos fue detenido por los agentes Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un vecino cariñés como presunto autor de varios delitos de robo. Según los agentes, los hechos sucedieron a consecuencia de la alarma social que provocaron diferentes ilícitos en la comarca de Ortegal desde el pasado mes de mayo.

Concretamente, la Benemérita inició una investigación para esclarecer los hechos que derivó en la identificación del sospechoso. Teniendo en cuenta las evidencias e indicios, podría estar implicado en hasta 15 delitos de robo que tuvieron lugar en distintas iglesias de Ortigueira, Cariño y Cedeira.

Además, los agentes confirmaron su involucración en otros: uno en las instalaciones del campo de fútbol cariñés y dos consistentes en la sustracción de dos automóviles, que habría utilizado posteriormente para cometer los ilícitos, así como un hurto en el interior de un vehículo. En consecuencia, la Guardia Civil procedió a detener al varón como presunto autor de todos estos delitos.