La Consellería do Mar y los percebeiros de Cariño abordan el plan de gestión del recurso

Un momento del encuentro entre ambas partes Xunta

La directora xeral de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, mantuvo este martes un encuentro de trabajo con el presidente de la Asociación do Percebe de Cariño, Juan Carlos Pardo, con el objetivo de hacer seguimiento del plan de gestión de este recurso y del estado de las zonas de explotación en la comarca de Ortegal.

Desde la Consellería do Mar explican que esta reunión se enmarca en la ronda habitual de contactos con las entidades sectoriales, con el objetivo de escuchar sus demandas y avanzar en líneas de trabajo conjuntas. Durante el transcurso, ambas partes abordaron las medidas técnicas necesarias para optimizar la actividad de los profesionales del sector, prestando especial atención “á sustentabilidade dos bancos naturais, ao réxime de extracción e á compatibilización do esforzo pesqueiro coa rendibilidade socioeconómica das familias que viven deste marisco de excelencia”, expone la Xunta.