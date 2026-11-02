El PSOE de Cariño censura que la renovación de la iluminación del campo de fútbol siga parada

El PSOE exige el desbloqueo inmediato del proyecto Cedida

El PSdeG-PSOE de Cariño emitió este lunes un comunicado en el que censura que la reforma de la iluminación del campo de fútbol municipal continúe “bloqueada” más de un año después. La formación explica que el gobierno local no ha resuelto todavía la modificación del proyecto, después de que la Diputación solicitase que se corrigiese la documentación para poder tramitar la subvención de 111.699,94 euros, “destinada a financiar o 100% da actuación”, remarca el partido. Los socialistas recuerdan que el pleno aprobó solicitar esta ayuda provincial en septiembre de 2025 y que, en octubre de ese mismo año, “a Deputación requeriu unha serie de modificacións”, por lo que califican de “preocupante” la demora, sobre todo, “coa chegada do inverno e a redución de horas de luz natural”.

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La formación apunta, asimismo, que llevaron esta cuestión a varios plenos –el 6 de marzo, el 28 de mayo, el 6 de agosto y, la más reciente, el 1 de octubre–. “Non podemos permitir que unha subvención de más de 11.000 euros continúe bloqueada por non realizar as modificacións necesarias nun proxecto”, incide el PSOE, que exige al Concello que desbloquee cuanto antes la tramitación de la ayuda.