El PSOE alerta del riesgo de derrumbe en las naves de Portos de Galicia en Cariño

Los socialistas censuran la partida de 10.000 euros consignada en las cuentas para 2027 PSOE

El PSdeG-PSOE critica la “falta de compromiso” de la Xunta con la conservación de las naves de Portos de Galicia en Cariño. Lo hace en relación a la partida de 10.000 euros que se reserva para este fin en el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio, una cantidad que consideran “absolutamente insuficiente” ante el estado de deterioro de las instalaciones, especialmente, “da nave da Ártica, cuxa cuberta xa cedeu e que corre o risco de sufrir novos danos coa chegada das chuvias de outono e do inverno”, exponen los socialistas.

En este sentido, señalan la “intervención urxente” que precisa la instalación, cuya pérdida supondría, añade el portavoz local, Jonathan Miranda, carecer “dun elemento de gran valor para o patrimonio industrial e a memoria colectiva da vila”. De hecho, el PSOE recuerda que la Asociación Historia das Conserveiras do Porto de Cariño propuso en su momento la recuperación del inmueble para albergar el Museo da Conserva, “un proxecto que permitiría preservar a historia e crear un novo espazo de interese cultural”, remarca la agrupación en un comunicado.