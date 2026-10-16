El Gobierno premia a las rederas de Cariño por su proyecto ‘Miranda: Mirada ao Mar’

Foto de familia de las premiadas Ministerio de Agricultura

“Orgullosas”. Así se mostraron las integrantes de la Asociación Profesional de Redeiras de Cariño después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación les otorgase uno de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales.

El reconocimiento del Gobierno –el tercer galardón– para el colectivo de Ortegal vino en la categoría de actividad pesquera o acuícola, por su proyecto ‘Miranda: Mirada ao Mar’, y fue entregado en el lucernario del edificio ministerial coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Las profesionales inciden en que su propuesta sirvió “para demostrar que hay futuro en nuestro sector y en nuestro territorio”, agradeciendo la implicación de todas las personas “que lo hicieron posible. Va para todas las mujeres que cada día luchan por su trabajo”, declararon desde la entidad.

Cabe destacar que el proyecto recientemente reconocido por el Gobierno central buscaba mejorar la visibilidad de las mujeres profesionales del mar a través de distintas actividades en las que rederas, mariscadoras y conserveras tuvieron un papel protagonista, acercando a la vecindad y al resto del sector los problemas que enfrentan en su día a día, así como sus posibles soluciones.

La iniciativa, gestionada a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro A Mariña-Ortegal, contó con el apoyo de las ayudas para proyectos al amparo de las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) en 2024, con una aportación de 19.118 euros.