Cariño acoge la primera Mesa Comarcal de Coordinación contra la Violencia de Género

Mesa Comarcal de Coordinacion contra a Violencia de Xenero Cedida

El municipio de Cariño albergó en la jornada de este viernes la primera Mesa Comarcal de Coordinación contra la Violencia de Género, un espacio de trabajo pensado para que administraciones, cuerpos de seguridad y personal técnico sumen esfuerzos ante un problema que exige respuestas compartidas.

La reunión estuvo presidida por la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, y contó con una amplia representación institucional. A este respecto, tomaron parte la alcaldesa de Cariño, Ana Mª López; los regidores de Mañón, Alfredo Dovale, y de Ortigueira, Valentín Calvín; el director general de lucha contra la violencia de género de la Xunta, Roberto Barba; y representantes del Concello de Cerdido, de la Guardia Civil y de la propia Subdelegación.

Desde el Ejecutivo explican que esta convocatoria responde a uno de los puntos del Decálogo de la campaña comarcal ‘Faro a Faro contra as violencias machistas’, puesta en marcha en 2025, en el que los Ayuntamientos se comprometían a crear un órgano estable que coordinase el trabajo en esta materia.

Así las cosas, los asistentes repasaron en la sesión la realidad de la comarca y coincidieron en la necesidad de estrechar la colaboración entre administraciones para que ningún recurso quede infrautilizado y para que las mujeres en situación de riesgo reciban una atención en condiciones. En este sentido, los objetivos son anticiparse a las situaciones de violencia, mejorar la protección y rentabilizar los medios ya disponibles en el territorio. El encuentro sirvió, además, para abordar el grado de implantación del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) en la comarca de Ortegal. En este apartado, cabe recordar que Ortigueira figura ya integrado en la iniciativa, mientras que Cariño, Cerdido y Mañón permanecen todavía al margen.