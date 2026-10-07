Cariño renovará tres caminos de la parroquia de Figueiroa con fondos de la Xunta

Estado de conservación que presentaba uno de los viales, el pasado mes de febrero Concello

El Concello de Cariño acometerá el acondicionamiento y la pavimentación de tres caminos rurales de la parroquia de Figueiroa. En concreto, se trata los viales de A Gándara–Figueiras, A Gándara–Couce do Río y Fornos.

La intervención está financiada con cargo a las ayudas para actuaciones en caminos rurales 2026/27 de la Consellería do Medio Rural, que asignó al municipio 53.177 euros.

El presupuesto base de licitación asciende a 64.344,12 euros, impuestos incluidos, y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 21 de octubre.

Las obras responden al mal estado que presentan estos viales, hoy pavimentados con zahorra pero muy deteriorados y, en algunos tramos, “contaminados” con tierra arrastrada por las lluvias. Se trata, tal y como figura en el pliego de prescripciones técnicas, de caminos de titularidad municipal que dan acceso a varios núcleos de población y en los que no se había actuado en los últimos cinco años.

En total se renovarán cerca de 1.100 metros de vía y los trabajos incluyen el desbroce de los márgenes, la limpieza y apertura de cunetas, la nivelación de la plataforma y la extensión de una nueva capa de rodadura. En la mayor parte del trazado se empleará zahorra artificial para reforzar el firme existente. Mientras, en los puntos de mayor pendiente y tráfico —los cruces entre caminos y los enlaces con las carreteras provinciales DP-6115 y DP-6116— se colocará aglomerado asfáltico en caliente, un material más resistente que mejora la seguridad y la frenada los días de lluvia.

El proyecto implica, además, la construcción de nuevas canalizaciones para evacuar las precipitaciones, un problema recurrente en la zona, así como la instalación de tres nuevas señales de stop en los accesos a las carreteras provinciales Con esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses y un año de garantía desde su recepción, el Concello busca evitar que el deterioro de los caminos obligue a una reparación mucho más costosa en el futuro.