Cariño podría contar, con apoyo de la Xunta, con un museo dedicado a la conserva

Un instante del encuentro entre Botana y López Xunta

La presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, mantuvo sendos encuentros con los máximos responsables de Cariño y Cedeira para abordar cuestiones relevantes para ambas localidades.

En el primero de los casos, la titular del organismo abordó con la alcaldesa, Ana María López, la disposición de ambas partes para definir “vías de colaboración” con el objetivo de crear un museo dedicado a la conserva en una de las antiguas naves del sector, ahora en desuso.

Botana mostró la voluntad de colaborar, en el marco de las competencias de Portos, para recuperar el uso funcional de estos inmuebles sin actividad en el puerto de la localidad y destacó la importancia de iniciativas como esta “para recuperar e manter o patrimonio inmaterial das vilas mariñeiras”. Ambas responsables coincidieron en la necesidad de ejecutar actuaciones de conservación en las instalaciones antes de que llegue la época de temporales del próximo invierno. Con ellas se busca evitar, remarcan desde Portos de Galicia, que se repitan derrumbes como el ya registrado en la cubierta de una de las antiguas conserveras.

Sin uso

El segundo encuentro de la jornada de este miércoles para Natalia Botana fue con el alcalde de Cedeira, Pablo Moreda. En este caso, la reunión sentó las bases para acordar la propuesta definitiva para la reversión al Estado de los terrenos innecesarios para la actividad del puerto en la villa. Ambas administraciones consensuaron devolver la totalidad del Paseo da Marina, “dado o seu uso veciñal, de carácter público e non restrinxido á actividade portuaria”, exponen desde el ente público.

Moreda y Botana, en la reunión de este miércoles Cedida

Las dos reuniones dan continuidad a las ya celebradas con responsables de otros Concellos como Corcubión, Viveiro o Fisterra. Se enmarcan en la tercera y última fase del proceso iniciado por Portos para remitir al Estado las propuestas de reversión de aquellos municipios que solicitaron la titularidad de terrenos portuarios de uso público. Una vez enviadas, la Administración general es la que tiene competencia en la materia para decidir sobre la transferencia o no a los Ayuntamientos. Durante las primeras fases, la Xunta consensuó las propuestas con 17 de los 25 Concellos que lo solicitaron. “A día de hoxe, Portos segue sen ter constancia de decisión algunha do Goberno central”.