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Cariño

Cariño despide a José Luis Armada Castro, primer alcalde de la villa que gobernó en varios mandatos

Fue uno de los impulsores del movimiento vecinal que logró la segregación de Ortigueira

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
23/09/2026 12:46
José Luis Armada, en una foto de archivo
José Luis Armada, en una foto de archivo
PSOE
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Cariño despide al que fue su primer alcalde, el socialista José Luis Armada Castro, “figura fundamental na historia do noso municipio e no proceso de segregación de Ortigueira”, declaró en un comunicado el ejecutivo local, recordando que fue uno de los líderes del movimiento vecinal que impulsó la creación del Concello. 

Armada gobernó desde 1988 y hasta 1995  y también entre 2003 y 2011.  Además, fue diputado provincial en la Diputación de A Coruña y miembro de Xestur, manteniendo durante muchos años un vínculo con el ámbito de la política. 

“Contribuíu tamén á transformación e consolidación do municipio, impulsando a posta en marcha de servizos e infraestruturas fundamentais para a nosa vila e para as súas parroquias”, añade el gobierno actual, incidiendo en que “o seu agarimo por Cariño ao longo de tantos anos permanecerán na memoria da nosa veciñanza”. 

El Concello ha decretado tres días de luto oficial, en los que las banderas ondearán a media asta. “A súa memoria permanecera para sempre ligada á historia da nosa vila”.

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