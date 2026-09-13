Familiares de personas dependientes claman por la situación del SAF de Cariño

Los afectados instaron a la Xunta a "intervenir" en el conflicto Daniel Alexandre

Las quejas de familiares de personas dependientes usuarias del Servizo de Axuda no Fogar –SAF– del concello de Cariño no cesan por la falta de avances en las negociaciones entre el gobierno local, la empresa adjudicataria y las organizaciones sindicales, una situación que califican de “insostenible e intolerable”.

Así, lamentan especialmente el caso de los vecinos con grado III de dependencia, personas afectadas por ELA y otros grandes afectados, pero también los de grado II y I que necesitan el apoyo de los servicios municipales, explican. Consideran que no se les está garantizando “de manera adecuada y completa la atención que necesitan” y subrayan que las familias “tienen la sensación de que se les están dando largas mientras nuestros mayores siguen esperando”.

Inciden en que los usuarios “no pueden valerse por sí mismos” e instan a la Xunta, como han venido haciendo en las últimas semanas, a intervenir y “supervisar de manera efectiva” el servicio, y no “limitarse a observar el conflicto desde la distancia. Debe existir una actuación institucional”.

Además, los familiares se dirigen al ejecutivo de Cariño para exigirle que “asuma su responsabilidad y adopte las medidas para solucionar” el problema, puesto que “no se puede permitir que un conflicto laboral o administrativo termine convirtiéndose en un problema que tengan que pagar las personas más vulnerables”.

En ese sentido, los vecinos afectados señalan que están “cansados de esperar”, piden “dignidad, atención y que se respeten los derechos de las personas dependientes”, por lo que hacen un llamamiento a los grupos políticos “para que intervengan, exijan explicaciones y contribuyan a encontrar una solución inmediata”.