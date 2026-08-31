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Cariño

La asamblea local del BNG de Cariño escoge a Pablo Fraguela como cabeza de lista para las municipales de 2027

La decisión, tomada recientemente, salió adelante por unanimidad

Redacción Ferrol
31/08/2026 18:40
Un momento de la asamblea local del BNG cariñés
Un momento de la asamblea local del BNG cariñés
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Pablo Fraguela encabezará la lista del BNG de Cariño para los próximos comicios municipales que tendrán lugar en 2027.

“Seguiremos traballando até o último día para chegar a unhas eleccións cunha organización reforzada, cun proxecto claro e cunha candidatura seria, sólida e renovada”, aseveró el nacionalista, que destacó en su intervención la experiencia de la primera alcaldesa de la formación en Cariño, Puri Seixido, a quien puso como ejemplo de que "hai outra maneira e mellor de facer as cousas, de xestionar e de defender os intereses dos cariñeses".

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