La asamblea local del BNG de Cariño escoge a Pablo Fraguela como cabeza de lista para las municipales de 2027

Un momento de la asamblea local del BNG cariñés Cedida

Pablo Fraguela encabezará la lista del BNG de Cariño para los próximos comicios municipales que tendrán lugar en 2027.

“Seguiremos traballando até o último día para chegar a unhas eleccións cunha organización reforzada, cun proxecto claro e cunha candidatura seria, sólida e renovada”, aseveró el nacionalista, que destacó en su intervención la experiencia de la primera alcaldesa de la formación en Cariño, Puri Seixido, a quien puso como ejemplo de que "hai outra maneira e mellor de facer as cousas, de xestionar e de defender os intereses dos cariñeses".