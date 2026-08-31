Cariño ya presume de “identidade e historia” con el nuevo mural de Wedo Goás en la Rampla do Castro

Un momento del acto de inauguración de la obra del muralista gallego Concello

Cariño inauguró recientemente la obra del muralista gallego Wedo Goás en la Rampla do Castro. El acto contó con la participación de la Danza de Arcos, la Rondalla de la localidad, la Banda de Gaitas do Ortegal y la de San Xiao do Trebo, así como con la Coral Polifónica del municipio.

Desde el Concello que dirige Ana María López destacan que el mural rinde homenaje a las raíces y a todas aquellas personas “que, co seu traballo, esforzo e loita, foron contruíndo ao longo dos anos un sentimento por Cariño”. El ejecutivo local indica que esta actuación forma parte “dun proxecto de futuro” en el que se seguirá trabajando, “a través de novas obras, diferentes capítulos da nosa historia, da nosa cultura e das nosas tradicións”, añade el Ayuntamiento.