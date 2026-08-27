Ana Pontón reclama inversiones de la Xunta para el Xeoparque

Ana Pontón en el Xeoparque Cabo Ortega con representantes del BNG de la comarcal Cedida

Un plan en cinco años con una inversión de dos millones de euros para el Xeoparque Cabo Ortegal es la propuesta que la portavoz nacionalista Ana Pontón puso ayer sobre la mesa en una visita realizada al concello de Cariño.

Pontón puso en valor el potencial de este territorio, reconocido por la Unesco, y que abarca siete concellos, y reclamó, en este sentido, al ejecutivo de la Xunta, este plan de financiación para mantener un modelo “de desenvolvemento sustentable”, basado en el potencial y la riqueza de la zona, desde el punto de vista geológico, paisajístico, cultural y humano.

Pontón puso en valor que la iniciativa “nace desde abaixo”, de la mano de personas que “desde o primeiro momento creron neste proxecto”, y que contó con el apoyo de los Concellos y de la Diputación. La portavoz recuerda que fue esa cooperación la que permitió conseguir el reconocimiento de la Unesco, que pone en valor “que temos un patrimonio xeológico único en todo o planeta” y que constituye “unha referencia a nivel internacional”.

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Por todo esto, la portavoz nacional del BNG advierte de que el futuro del Xeoparque no solo puede residir en la voluntad de estos Concello y en el apoyo económico de la Diputación y los fondos Next Generation, sino que también precisa “un apoio estable por parte da Xunta”.

Ana Pontón reclama, en esta línea, un plan estable de financiación que contemple una inversión de dos millones de euros en los próximos cinco años, lo que, a su juicio, permitiría dar mayor estabilidad a la estructura organizativa del Xeoparque, reforzar la investigación y la divulgación, al mismo tiempo que contribuirían a aprovechar todo su potencial económico.