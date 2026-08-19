Carlos Blanco y la compañía Píscore, los favoritos del público de la Mostra de Cariño

Carlos Blanco, durante su actuación en esta edición de la Mostra Cedida

‘A penúltima’, de Carlos Blanco, y ‘Concerto Singular’, de la compañía Píscore, fueron las obras favoritas del público adulto e infantil, respectivamente, en la cuadragésimo octava edición de la Mostra de Teatro Galego de Cariño, que se celebró del 2 al 8 de este mes de agosto.

Con la publicación de los ganadores se cierra una cita que durante una semana convierte al municipio de Ortegal en el centro de la actividad escénica de Galicia a través de un evento que ha sabido cuidar y hacer crecer desde hace casi medio siglo.

El concejal de Cultura, Andrés Balado, destacó el “carácter aberto” que tiene la Mostra gracias a la combinación de actuaciones para el público infantil y adulto, y expuso además algunos datos que confirman que, lejos de apagarse, el certamen se mantiene más vigoroso que nunca: cuatro funciones para adultos con lleno absoluto y una asistencia media del 75% de la capacidad en las obras dirigidas a los más pequeños.

La venta anticipada de abonos, además, subió un 17%. “O balance”, resumió Balado, “é satisfactorio” y “un ano máis conseguimos que as artes escénicas ocupasen un lugar protagonista na vida cultural de Cariño e de Galicia”.