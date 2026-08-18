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Cariño

Cariño comienza a plasmar su historia en murales, comenzando por el del artista Wedo Goás

El autor es el ganador del Mejor Mural del Mundo 2025 en el Street Art Cities por su obra ‘As Mouras’

Redacción Ferrol
18/08/2026 22:11
Wedo Goás con su obra plasmada en Fene
Wedo Goás con su obra plasmada en Fene
Daniel Alexandre
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El muro blanco situado en la rampa do Castro, en el concello de Cariño, será pronto el primer capítulo de la historia del municipio, plasmada en las paredes del mismo.

Con esta idea se pone en marcha el primer mural de una serie, del que será autor Wedo Goás, galardonado en 2025 con el premio de Street Art Cities al mejor mural del mundo por ‘As Mouras’, que luce en Fene.

El proyecto llevaba, como explican desde el Concello, muchos años bloqueado, pero tras nuevas gestiones se consiguió el apoyo de la Xunta para hacer realidad esta historia pintada de Cariño.

Mural de Wedo Goás en Perlío, Fene

As Mouras, el mural de Fene que encandila a los expertos de Street Art Cities

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El autor comenzó ya a trabajar en su obra, con la que se busca el objetivo de rendir homenaje a todas las personas que contribuyeron a crear la identidad y el legado de Cariño.

Así lo expone el concejal de Cultura, Andrés Balado, que indica que “con este traballo preténdese precisamente manter viva parte da historia e das raíces que foron construíndo ao longo dos anos o noso orgullo e sentimento polo municipio”.

Con esta iniciativa y las que seguirán a la obra de Goás, el gobierno local busca poner en valor y transmitir diferentes capítulos de la historia, la cultura y las tradiciones de Cariño y sus vecinos.

Edgar Goás Blanco, conocido artísticamente como Wedo Goás, es natural de As Pontes y a lo largo de su trayectoria ha participado en una treintena de festivales de arte nacionales e internacionales. En 2025 alcanzó el galardón como Mejor Mural del Mundo y ahora trasladará su buen hacer a Cariño, reflejando la historia marinera de la villa, teniendo como lienzo uno de sus espacios públicos.

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