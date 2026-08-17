Los usuarios del SAF de Cariño y sus familias, decepcionados con el último pleno municipal

Protesta de unos trabajadores municipales de Cariño frente al consistorio Cedida

Los usuarios del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Cariño y sus familiares han mostrado su indignación por el pleno celebrado en el Ayuntamiento el pasado viernes. Durante este se abordó la situación del servicio, actualmente colapsado. Desde su punto de vista, la sesión volvió a constatar que el problema “sigue sin una solución política y de gestión”, mientras sus consecuencias las están pagando “las personas dependientes” del municipio, así como sus parientes y las tres trabajadoras que forman parte de la plantilla.

Asimismo, los afectados piensan que las empleadas “no son el problema, sino una parte esencial de la solución” y añaden que no se les puede señalar como “responsables” de unas circunstancias que también dependen de aspectos como “la organización, planificación y gestión del servicio”.

Por otro lado, consideran necesario un análisis técnico y que se negocie con el personal para poder resolver las dificultades horarias detectadas en los más de ocho meses que se está prestando la asistencia en la localidad cariñesa. En consecuencia, creen que el gobierno municipal “debe asumir su responsabilidad”, sin que esto suponga recurrir “de forma permanente a explicaciones o a la herencia de anteriores legislaturas”.

“No queremos saber quién tiene la culpa; queremos saber quién va a solucionar el problema y cuándo”, afirman desde el colectivo. Además, subrayan que los reajustes llevados a cabo deberían basarse en “criterios técnicos, necesidades reales de atención, cargas de trabajo y conciliación laboral”. Por tanto, exigen una “planificación consensuada” y “diálogo real con las trabajadoras”, de manera que exista un equilibrio entre las condiciones del personal y la propia calidad del servicio.

En definitiva, las familias de los afectados hacen un llamamiento a la Xunta de Galicia para que intervenga urgentemente, pues aseguran que la situación “no puede prolongarse sin una actuación que facilite el desbloqueo del conflicto” y recuerdan que se trata de una “cuestión de personas”, concretamente de aquellas que “necesitan ayuda diaria para vivir con dignidad”.

Por otra parte, instan al PSOE y al BNG de la localidad a que valoren “todas las opciones democráticas” para resolver los problemas que arrastra el Servizo de Axuda no Fogar en el municipio y así poder atender debidamente a sus usuarios, especialmente aquellos con ELA o que tienen reconocidos el tercer o el primer grado de dependencia.