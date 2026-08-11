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Cariño

Pillado con 146 kilos de cigala ilegal en el puerto de Cariño

Estaba transportándola a la ciudad de A Coruña

Redacción Ferrol
11/08/2026 11:01
La incautación llevada a cabo por la Guardia Civil
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El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de A Coruña ha instruido una denuncia administrativa a un hombre de 63 años como presunto autor de un delito contra la Ley de Pesca de Galicia al estar en posesión de algo más de 146 kilos de cigala ilegal en el puerto de Cariño.

Explica el Instituto Armado que el individuo, vecino de Burela, fue sorprendido transportando la carga sin la documentación de trazabilidad exigida por la normativa pesquera en el marco de las labores de vigilancia que se llevaron a cabo el pasado 6 de agosto.

Fue sobre las 00.02 cuando su embarcación atracó enfrente de la lonja de la dársena cariñesa, donde desembarcó 16 cajas y dos cajones de plástico dispuestos sobre un palé. La mercancía, relata la Guardia Civil, fue introducida en la instalación de venta para sacarse de nuevo por un acceso distinto, donde esperaba un vehículo.

El supuesto infractor procedió a cargar las cajas antes de iniciar la marcha en dirección a A Coruña, continúan las mismas fuentes, trasladando que fue poco después cuando le dieron el alto en un control establecido durante su trayecto, identificándose al conductor y comprobando que transportaba los 146,50 kilos de cigala indocumentada.

Por este motivo se le confeccionó la correspondiente denuncia y el marisco intervenido fue donado al Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña, poniéndose las actuaciones practicadas en conocimiento de la autoridades administrativa competente en materia de pesca.

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