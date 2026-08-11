Percebeiros de Cariño, redeiras y mariscadoras imparten conferencias en la Semana Cultural de Fragas do Ortegal

Mariscadoras de Cariño Cedida

La segunda edición de la Semana Cultural que organiza la asociación Fragas do Ortegal, un programa de conferencias alrededor del patrimonio que contará con redeiras, percebeiros y mariscadoras de la zona, continuará este mismo martes 11 en el local social de la Casa do Concello de Cariño.

Todos los encuentros del ciclo se desarrollan a las 20.00 horas, como el primero de la tarde del lunes, moderado por Rafael Soneira Docanto, con las redeiras Carmen Cabarcos Pita, María José Fernández Pérez y Adelaida Ferro Yáñez.

Este mismo martes 11 tendrá lugar la siguiente jornada, conducida por Rosa Pita Vizoso y protagonizada por los percebeiros Juan Carlos Chispa, Ángel Antonio Fustes Luaces, Eloy Lago Fojón y Moncho Pego Remior, todos de Cariño.

Con un día de descanso de por medio, el jueves 13 se retomará la actividad de la mano de Vanesa Trevín, que se rodeará de las mariscadoras de la comarca de Ortegal Yaqui Piñeiro Orjales, Rosa Trasancos Núñez, y Rocío Trasancos Núñez.

Para terminar, el viernes 14 se abordará la temática ‘Artes de pesca ao longo da historia en Cariño’, con David Fernández Abella como moderador, y Jose Luis Fachal Manteiga, Javier Novo Vizoso y Suso de Hevia como ponentes.