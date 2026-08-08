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Cariño

Las familias del SAF cariñés piden una solución urgente a la Xunta

Tanto los usuarios como sus parientes exigen al Ejecutivo autonómico que intervenga y se garantice el servicio

Redacción Ferrol
08/08/2026 20:08
Imagen de archivo de una usuaria del SAF
Los afectados aseguran que la situación es insostenible
Cedida
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Los usuarios y familiares de personas dependientes de Cariño denuncian el estado en el que se encuentra desde hace más de medio año el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en la localidad.

Según los afectados, la asistencia está colapsada y tanto los parientes como los beneficiarios y las propias trabajadoras están indignados. Aseguran que son varios los vecinos del municipio que necesitan recurrir al SAF “para cuestiones tan básicas e imprescindibles como son el aseo, la alimentación, la movilidad, la administración de medicación y los cuidados esenciales” y están convencidos de que “la sobrecarga laboral, la falta de personal y las dificultades están teniendo consecuencias” en las auxiliares y quienes precisan de su labor en el día a día.

“Llevamos más de ocho meses arrastrando esta situación, prácticamente desde las pasadas Navidades, viendo cómo el problema se agrava mientras las administraciones responsables continúan sin aportar una solución definitiva”, afirman desde el colectivo de afectados.

Debido a esto, consideran que se deberían abordar cuanto antes los diferentes aspectos que están condicionando el servicio, como la organización y las condiciones laborales, entre otros. Por ello, exigen a la Xunta de Galicia que actúe urgentemente, adoptando las medidas legales oportunas. Más allá de una mediación entre el Ejecutivo autonómico, las trabajadoras y las familias, piensan que se debería, por un lado, evaluar el funcionamiento y los recursos disponibles en el SAF y, por otro, garantizar que todos los vecinos dependientes del municipio –en especial aquellos con ELA o que tengan reconocido el tercer grado de dependencia– puedan recibir una asistencia acorde a sus necesidades.

Aparte de estas acciones, solicitan que se analice si se están cumpliendo las obligaciones legales y burocráticas. Además, piden que se ponga en marcha un plan de emergencia para asegurar la atención a los usuarios “mientras no se resuelva definitivamente” el problema de plantilla y planificación.

Finalmente, los familiares afectados por la situación reclaman que se depuren responsabilidades y defienden que, si el Ayuntamiento de Cariño no es capaz de asegurar que se preste adecuadamente el Servizo de Axuda no Fogar, la Xunta debería utilizar todos sus recursos para proteger a los usuarios.

La CIG reclama al Concello que retome las negociaciones

El sindicato exige que el Ayuntamiento cariñés desbloquee cuanto antes la Relación de Postos de Traballo y la situación del SAF, tal y como figura en la moción aprobada durante el último pleno, celebrado el pasado jueves. Además, critica que el servicio de asistencia solo cuenta con tres profesionales y que se está recurriendo a ellas incluso fuera de sus propios horarios.

Protesta de los trabajadores municipales de Cariño frente al consistorio

El personal del Consistorio cariñés se concentró este jueves para denunciar la situación de los servicios públicos

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