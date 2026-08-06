El personal del Consistorio cariñés se concentró este jueves para denunciar la situación de los servicios públicos

Imagen de una de las protestas anteriores Cedida

Los trabajadores del Concello de Cariño se concentraron este jueves, alrededor de las 19.45 horas, en protesta por la situación de los servicios públicos prestados en la villa.

La movilización tuvo lugar delante del Consistorio mientras se estaba celebrando el pleno municipal en el que se abordó una moción urgente –presentada por el BNG, el PSOE y la Asociación Veciñal do Concello de Cariño y de acuerdo con la representación sindical de CIG y CCOO–. En esta se solicitaba al gobierno liderado por Ana López que retomase las negociaciones con el personal para que se apruebe la Relación de Postos de Traballo (RPT) y modificar los horarios del Servizo de Axuda ao Fogar (SAF).

La CIG señala que el ejecutivo local paralizó el proceso pese a las sentencias emitidas al respecto. Concretamente, asegura que la última emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia “obriga a negociar e aprobar a RPT, con imposición de multas persoais ou denuncia penal á Fiscalía en caso de incumprimento”.

No obstante, denuncia que la última reunión fue el pasado 8 de junio y, de momento, no hay ninguna fecha fijada para retomar las conversaciones. La petición registrada en el Ayuntamiento reprochaba que no se entregó ningún tipo de documentación en el encuentro, lo cual impidió avanzar en un posible acuerdo.

“Non se negociou o número de postos de traballo a incluír no documento final, cunha proposta imposta polo equipo de goberno que ao noso entender é insuficiente, xa que pretende amortizar postos que nós vemos esenciais manter”, afirmaron los representantes de los empleados, además de asegurar que es necesario revertir las condiciones de “precariedade” en las que se encuentran los servicios.

Más críticas

Aparte de la incertidumbre en lo referente a qué va a suceder con la RPT, tanto el personal del Concello como la oposición y la entidad vecinal consideran insostenible la situación del SAF. Según la CIG, este solamente cuenta con “tres traballadoras das doce en activo, quedando persoas usuarias sen atender cada día”.

Por otro lado, el sindicato asegura que, tras varias jornadas de huelga, la Alcaldía impuso “de forma unilateral e sen ningunha negociación” unos nuevos horarios para la atención a domicilio, que terminaron por condenar al Consistorio a pagar indemnizaciones por “vulneración de dereitos fundamentais”.

En consecuencia, tanto la CIG como Comisiones Obreras exigen que el ejecutivo local unos horarios acordes a la legislación laboral y a las necesidades de la plantilla para mejorar la calidad del servicio y asegurar que todos los usuarios sean atendidos.