El pabellón polideportivo de Cariño reabre sus puertas tras casi ocho meses de obras

Las instalaciones permitirán practicar diferentes deportes Cedida

El Concello de Cariño ha confirmado la finalización de las obras en el pabellón polideportivo municipal, que vuelve a estar operativo. Concretamente, los trabajos –iniciados en diciembre de 2025– consistieron en la rehabilitación de las instalaciones mediante una inversión superior a los 237.000 euros. El 80% de ese montante –casi 190.000 euros– contó con la financiación de la Xunta, mientras que el 20% restante fue asumido por el propio Ayuntamiento cariñés.

Según el ejecutivo local, el proyecto –resultado de un convenio de colaboración entre el Consistorio y el ejecutivo autonómico– era una de sus “actuacións prioritarias” por tratarse de una “infraestrutura esencial para a práctica deportiva, a actividade educativa e a celebración dos eventos sociais e comunitarios” de la villa.

En concreto, el proyecto consistió principalmente en eliminar las filtraciones detectadas en la cubierta –que dañaban la antigua pista–, sustituir las puertas deterioradas y renovar el pavimento. Además, también se procedió a adecuar las salidas de evacuación y a retirar los elementos de fibrocemento presentes para mejorar tanto la seguridad como la accesibilidad y la funcionalidad de la nave.

La alcaldesa, Ana María López, acompañó este jueves al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, durante a visita institucional al complejo, donde comprobaron el resultado de las intervenciones llevadas a cabo junto al concejal del área, Andrés Balado, y al delegado municipal de Urbanismo, Alberto Balado.

“Hoxe é un día moi importante para Cariño porque recuperamos un espazo que é de todos os veciños e veciñas. Este pavillón volve abrir as súas portas completamente renovado, despois dunha intervención integral que era imprescindible e que durante moitos anos non se levou a cabo”, señaló López.

Asimismo, la regidora recordó que, al inicio de la legislatura, se encontraron con unas instalaciones deterioradas, que obligaron a mantener el pabellón cerrado por motivos de seguridad. Según la regidora, su equipo de gobierno apostó “por facer as cousas ben, buscando financiamento, colaborando coa Xunta de Galicia” y ejecutando una actuación“que garante a vida útil” del recinto.

Por su parte, Diego Calvo aprovechó la ocasión para valorar la colaboración entre las administraciones para seguir mejorando los pabellones polideportivos de los concellos gallegos, pues el año pasado permitió impulsar alrededor de un millar de proyectos mediante diferentes líneas para apoyar el ámbito local. En el caso de Cariño, se invirtieron más de 1,2 millones de euros en los últimos años y el conselleiro subrayó que el complejo rehabilitado permitirá la realización de diferentes modalidades, tales como balomnano, fútbol sala, baloncesto, hóckey sobre patines, voleibol, escalada o tenis, además de servir a los alumnos y alumnas del CEIP Manuel Fraga para las clases de educación física.