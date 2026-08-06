Carlos Blanco y Joshua Kenneth cierran los últimos días de la Mostra de Teatro Galego de Cariño

Público en la primera jornada de la Mostra de Teatro Galego de Cariño, que también se desarrolló al aire libre Cedida

Este viernes 7 y sábado 8 tendrán lugar los últimos espectáculos de la XLVIII Mostra de Teatro Galego de Cariño, empezando a las 12.00 horas en el auditorio municipal, donde por noche, a las 22.00, actuará Carlos Blanco. En la jornada de despedida, la acción se trasladará al aire libre, será gratuita y se dirigirá a todo tipo de públicos.

A mediodía la compañía Píscore llevará al auditorio su ‘Concerto Singular’, con entradas disponibles por 1,50 euros, una pieza familiar que gira alrededor de un cuarteto de músicos que se enfrentan al problema de disponer de 16 baquetas y solo una marimba.

En el turno nocturno, los adultos tendrán risas aseguradas con ‘A Penúltima’, la propuesta que presentará el actor, guionista y cómico Carlos Blanco, con los pases a 6 euros.

El sábado las actuaciones en la Porta da Pulida serán totalmente gratis. A las 13.00 horas saldrá a escena la compañía A Vela Circo con su espectáculo circense ‘Enredos’ y, a partir de las 22.00, el ilusionista Joshua Kenneth despedirá la edición con ‘Degustación de imposibles’.