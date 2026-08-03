Los artistas escénicos mejor valorados de Galicia continúan la Mostra de Teatro de Cariño

El festival arrancó con el espectáculo itinerante ‘Animacreques’ Cedida

La XLVIII Mostra de Teatro Galego de Cariño, que empezó el domingo con un espectáculo itinerante de la compañía Catropés, continuará ofreciendo algunos de los espectáculos más renombrados de Galicia, hasta este sábado. Todos los días se ofrecerá una obra para público infantil (1,50 euros) y otra para adultos (6 euros). El martes 4 será el turno de las compañías Muu y Producións Teatrais Excéntricas.

Salvo en la jornada final, que tendrá como escenario la Porta da Pulida y será gratuita, todas las propuestas se desarrollarán en el auditorio municipal, a las 12.00 horas para los más pequeños y a las 22.00 para los mayores. En el primer caso, la propuesta se titula ‘Crunch 2’ y será representada por Muu, que nació de la unión de dos compañías veteranas como son Assircópatas (Galicia) y Zirko Txosco (Euskadi).

Asimismo, por la noche subirán a escena ‘Os dous de sempre’, una adaptación de la obra de Castelao dirigida por Quico Cadaval e interpretada por el dúo cómico Mofa e Befa, que son Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira.

El miércoles 5 a las 12.00 horas se mantendrá este listón alto con la coproducción de Galeteatro, Xarope Tulú y el Centro Dramático Galego, ‘Berenguela na gaiola’, la obra ganadora del IV Certame Manuel María de Proxectos Teatrais, escrita además por la fenesa Paula Carballeira.

Con tres días más de Mostra de Teatro Galego por delante, Mariña Lestón llevará a Cariño las historias de naufragios en la Costa da Morte, que mezcla con canciones populares cantadas en directo, de 'Cartografía dun naufraxio'.