Personal del Concello de Cariño sale de nuevo a la calle ante la falta de una RPT actualizada

“A RPT é para xa, non para mañá” y “Dignidade salarial para todo o persoal” fueron dos de las consignas que, de viva voz, lanzaron al aire los trabajadores y trabajadoras del Concello de Cariño, que secundaron una nueva manifestación por las calles de la villa ante la falta de avances en la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

El colectivo retomó el pasado viernes su calendario de protestas con una nueva cacerolada, a la que siguió la marcha, esta mañana, que partió de O Sargón en torno a las doce del mediodía. El personal incide en que la RPT desactualizada no solamente repercute en sus condiciones laborales y salariales, sino también en que servicios esenciales como el de ayuda en el hogar (SAF) puedan prestarse con total garantía.

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De hecho, familiares de usuarios –“mayores, personas con ELA, grandes dependientes, encamados y vecinos que viven solos”, enumeran– emitieron un comunicado para denunciar la situación “límite” a la que ha llegado el SAF en Cariño.

“No hablamos de un retraso administrativo (...). Hablamos de familias agotadas física y emocionalmente que han sido abandonadas por quienes tienen la obligación legal y moral de protegerlas”, lamenta el colectivo, que censura haber trasladado esta situación “por diferentes vías y seguimos sin obtener respuestas eficaces”.

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Reclaman, entre otras cuestiones, que se garantice la prestación del SAF y que se lleve a cabo un “plan de emergencia” que asegure la atención “a todos los grandes dependientes sin excepción”.