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Cariño

‘Animacreques’ inaugura la XLVIII Mostra de Teatro Galego de Cariño

Hasta el día 8 de este mes se ofrecerán 15 espectáculos familiares y para público adulto

Redacción Ferrol
01/08/2026 22:59
La representación del alumnado de la Escola Municipal de teatro sirvió de antesala a la programación que arranca este domingo
La representación del alumnado de la Escola Municipal de teatro sirvió de antesala a la programación que arranca este domingo
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Con ‘Quen matou a Pepe Corleone?’, la Escola Municipal de teatro de Cariño demostró ayer sobre las tablas por qué este municipio se convierte desde hoy y hasta el próximo día 8 en capital escénica. El alumnado de la escuela dio cuenta de la afición teatral que hace que la Mostra de Teatro Galego que se inaugura este domingo oficialmente alcance ya 48 convocatorias con una semana de actividad escénica que sumará cada día piezas dedicadas tanto al público infantil y familiar como al adulto. 

Así las cosas, la programación de la XLVIII Mostra de Teatro Galego de Cariño comienza con el espectáculo itinerante ‘Animacreques’, de la compañía Catropés, una propuesta de circo, zancos y danza que partirá a las 12.00 horas desde la Casa do Concello. A las 13.00 horas, se representará en la Porta da Pulida la primera pieza de la Mostra, ‘Historias para escagharriñarse’, de Teatro Ghazafelhos. La jornada inaugural se completará a las 21.00 horas con la propuesta de danza ‘Trïade y Ajeno’, del Colectivo Glovo, en el mismo escenario. 

Desde este lunes hasta el 8 de agosto, el Auditorio Municipal recibirá numerosas propuestas como ‘A viaxe feliz de Ramón Sanfiz’, ‘Ictus’, ‘Crunch 2’, ‘Mofa e Befa: Os dous de sempre’, ‘Berenguela na gaiola’, ‘Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio’, ‘Tarabela Ambulante’, ‘Feminísimas’, ‘Concerto Singular’, ‘A Penúltima’ y, como despedida, el próximo sábado, la doble propuesta del espectáculo circense ‘Enredos’ y la magia de ‘Degustación de imposibles’

Las entradas para las funciones infantiles en el auditorio tienen un precio de 1,50 y las de adultos de seis euros, mientras que las de la Porta da Pulida son gratuitas. Se ofertan también bonos para varios espectáculos. 

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