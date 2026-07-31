Nueva manifestación en Cariño, mañana sábado, ante la falta de avances de la RPT

Cacerolada de los trabajadores, este viernes Cedida

El personal del Ayuntamiento de Cariño retomó este viernes 31 de julio su calendario de movilizaciones ante la falta de avances en la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) “e a incapacidade do goberno local na xestión dos servizos públicos”, censura el delegado de la CIG en el Consistorio, David Fernández.

Así las cosas, la casa consistorial volvió a albergar una sonora cacerolada de los trabajadores y trabajadoras y las calles de la localidad vivirán, en la jornada de mañana sábado 1 de agosto, una nueva manifestación que partirá a las doce del mediodía de O Sagrón.

Además, el próximo día 6 está prevista una concentración a las 19.45 horas frente a las dependencias municipales, coincidiendo con la celebración del pleno, con el objetivo de que la corporación y el gobierno local “escoiten as nosas demandas e poñan solución a este conflito”.

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La representación sindical recuerda que se decidió suspender provisionalmente la huelga indefinida que iba a comenzar el pasado 5 de mayo después de que la alcaldesa, Ana María López, presentase un borrador de la RPT, que, pese a estar “incompleto e cheo de erros”, permitió abrir un calendario de negociaciones.

Desde la CIG explican que “esta convocatoria manifestouse como unha nula vontade de aprobar a RPT e a súa única intención foi paralizar a folga”, y recuerdan que la última reunión se produjo el 8 de junio. “E non hai indicios nin tampouco vontade de seguir a negociar”, censura el colectivo.

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Fernández pone el foco en que toda esta situación no solo afecta a las condiciones laborales y salariales del personal, sino que impide dotar a los servicios públicos de los efectivos necesarios. En este sentido, asevera que la sobrecarga que padecen, por ejemplo, las empleadas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) deriva en la “deteriorización e incluso, nalgúns casos, en que non se poidan realizar as prestacións”.

Por todo ello, los trabajadores y trabajadoras exigen la aprobación inmediata de una nueva Relación de Puestos de Trabajo.