Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cariño

Nueva manifestación en Cariño, mañana sábado, ante la falta de avances de la RPT

La casa consistorial albergó este viernes una nueva cacerolada de los trabajadores del Concello

Redacción Ferrol
31/07/2026 14:20
Cacerolada de los trabajadores, este viernes
Cacerolada de los trabajadores, este viernes
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El personal del Ayuntamiento de Cariño retomó este viernes 31 de julio su calendario de movilizaciones ante la falta de avances en la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) “e a incapacidade do goberno local na xestión dos servizos públicos”, censura el delegado de la CIG en el Consistorio, David Fernández

Así las cosas, la casa consistorial volvió a albergar una sonora cacerolada de los trabajadores y trabajadoras y las calles de la localidad vivirán, en la jornada de mañana sábado 1 de agosto, una nueva manifestación que partirá a las doce del mediodía de O Sagrón. 

Además, el próximo día 6 está prevista una concentración a las 19.45 horas frente a las dependencias municipales, coincidiendo con la celebración del pleno, con el objetivo de que la corporación y el gobierno local “escoiten as nosas demandas e poñan solución a este conflito”. 

Un instante de la comparecencia, este martes, en Ferrol

Las caceroladas vuelven a Cariño: solo tres de las doce trabajadoras del SAF están en activo

Más información

La representación sindical recuerda que se decidió suspender provisionalmente la huelga indefinida que iba a comenzar el pasado 5 de mayo después de que la alcaldesa, Ana María López, presentase un borrador de la RPT, que, pese a estar “incompleto e cheo de erros”, permitió abrir un calendario de negociaciones. 

Desde la CIG explican que “esta convocatoria manifestouse como unha nula vontade de aprobar a RPT e a súa única intención foi paralizar a folga”, y recuerdan que la última reunión se produjo el 8 de junio. “E non hai indicios nin tampouco vontade de seguir a negociar”, censura el colectivo. 

Imagen de archivo de la casa consistorial

Familiares de usuarios del SAF de Cariño exigen la intervención “inmediata” de la Xunta

Más información

Fernández pone el foco en que toda esta situación no solo afecta a las condiciones laborales y salariales del personal, sino que impide dotar a los servicios públicos de los efectivos necesarios. En este sentido, asevera que la sobrecarga que padecen, por ejemplo, las empleadas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) deriva en la “deteriorización e incluso, nalgúns casos, en que non se poidan realizar as prestacións”. 

Por todo ello, los trabajadores y trabajadoras exigen la aprobación inmediata de una nueva Relación de Puestos de Trabajo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620