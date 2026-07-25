Os espectáculos para adultos da Mostra de Teatro Galego de Cariño lanzan os bonos este luns
Ademais das cinco propostas gratuítas, que tamén inclúen circo e ilusionismo, haberá outras de pago a varios prezos
Queda unha semana para que comece a Mostra de Teatro Galego de Cariño, que leva preto de 50 anos atraendo ao municipio ás mellores compañías de Galicia. O evento, que este ano celebrará a súa XLVIII edición entre o próximo domingo 2 e o sábado 8 de agosto, sacará á venda mañá mesmo os bonos que permiten asistir ás cinco funcións de pago programadas en horario nocturno, que se dirixen ao público adulto.
Unha das claves do éxito desta iniciativa quizáis sexa, precisamente, o sistema combinado que inclúe na proposta o mesmo número de espectáculos gratuítos, que se desenvolverán na primeira e na derradeira xornada da programación. Ademais, esta parte do cartel non perde a esencia do festival á hora de achegar ao público proxectos enraizados en terras galegas con traxectorias tan destacables como as de Colectivo Glovo (que percorreu España, Portugal, Italia, México, Costa Rica e Corea do Sur) ou o ilusionista coruñés Joshua Kenneth (cuxa maxia foi televisada por prestixiosas cadenas internacionais e foi merecedora de premios en competicións de China, Portugal, España, Bulgaria e Italia, incluíndo o FISM Europeo como segundo mellor mago do continente).
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Os bonos que sairán á venda este luns, que poderán adquirirse até o venres 31 no servizo de recadación (primeira planta da Casa do Concello de Cariño, en horario de 9.00 a 14.00 horas), terán un prezo de 25 euros. No caso de optar por pases individuais (6 euros para as obras de adultos), non existe a posibilidade de mercar entradas anticipadas, xa que estas se poñerán a disposición media hora antes do inicio de cada función.
Por outra parte, as cinco representacións de pago dirixidas ao público infantil contarán con tíckets individuais a 1,50 euros. Estas actuacións repartiranse en dúas localizacións distintas, a Porta da Pulida e o auditorio municipal, mentres que os espectáculos pensados para máis maiores desenvolveranse todos neste último escenario.
Ademais, dende a Mostra de Teatro Galego de Cariño animan a asistir, o sábado 8, a un pase previo ao comezo do festival, no que alumnado de entre 10 e 14 anos porá en escena ‘Quen matou a Pepe Corleone’, unha obra con guión e dirección de Pepablo Patinho (Teatro Ghazafelhos).
O festival arranca en movemento
Catropés será a primeira compañía desta edición, encargada de estrear a Mostra de Teatro Galego o domingo 2 de agosto cun espectáculo itinerante que sairá dende o Concello, ás 12.00 horas, ‘Animacreques’. Nesta proposta, que permitirá participar ao público durante o percorrido, Ánxela Blanco e Vanessa Rivas mesturan as técnicas circenses e a danza.
A continuación, ás 13.00 e xa cos espectadores concentrados na praza da Pulida, Teatro Ghazafelhos poñerá en escena ‘Historias para escagharriñarse’, un dos seus primeiros espectáculos de rúa, que foi recuperado con motivo da celebración dos seus 20 anos de traxectoria profesional.