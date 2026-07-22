Familiares de usuarios del SAF de Cariño exigen la intervención “inmediata” de la Xunta
Aseguran que no se quedarán callados ante el "colapso" del servicio
“No vamos a guardar silencio mientras nuestros mayores y las personas dependientes sufren las consecuencias de una situación que consideramos inadmisible”. Así de contundentes se muestran los familiares de usuarios y usuarias del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Cariño, que califican la situación de colapso de esta prestación de “intolerable e inhumana”, por lo que exigen la intervención “inmediata” por parte de la Xunta
Los afectados reconocen públicamente el esfuerzo de las trabajadoras, “quienes, pese a la falta de medios, sostienen un servicio esencial con una profesionalidad y entrega admirables”, ensalzan las familias, alertando de que “soportan una presión física y psicológica que consideramos insostenible”.
El colectivo muestra su preocupación, además, por la falta de avances en la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el Ayuntamiento y exige una auditoría externa sobre este proceso y la gestión del SAF. Demandan, además, una “depuración de responsabilidades políticas y administrativas y la garantía de que “ninguna persona dependiente vuelva a quedarse sin la atención que le corresponde por derecho”. Por todo ello, “seguiremos denunciando públicamente estos hechos”, reafirman.