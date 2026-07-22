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Cariño

Familiares de usuarios del SAF de Cariño exigen la intervención “inmediata” de la Xunta

Aseguran que no se quedarán callados ante el "colapso" del servicio

Redacción Ferrol
22/07/2026 18:00
Imagen de archivo de la casa consistorial
Imagen de archivo de la casa consistorial
Daniel Alexandre
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“No vamos a guardar silencio mientras nuestros mayores y las personas dependientes sufren las consecuencias de una situación que consideramos inadmisible”. Así de contundentes se muestran los familiares de usuarios y usuarias del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Cariño, que califican la situación de colapso de esta prestación de “intolerable e inhumana”, por lo que exigen la intervención “inmediata” por parte de la Xunta

Los afectados reconocen públicamente el esfuerzo de las trabajadoras, “quienes, pese a la falta de medios, sostienen un servicio esencial con una profesionalidad y entrega admirables”, ensalzan las familias, alertando de que “soportan una presión física y psicológica que consideramos insostenible”.

Un instante de la comparecencia, este martes, en Ferrol

Las caceroladas vuelven a Cariño: solo tres de las doce trabajadoras del SAF están en activo

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El colectivo muestra su preocupación, además, por la falta de avances en la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el Ayuntamiento y exige una auditoría externa sobre este proceso y la gestión del SAF. Demandan, además, unadepuración de responsabilidades políticas y administrativas y la garantía de que “ninguna persona dependiente vuelva a quedarse sin la atención que le corresponde por derecho”. Por todo ello, “seguiremos denunciando públicamente estos hechos”, reafirman.

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