Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cariño

El BNG de Cariño y las familias de usuarios del SAF denuncian su abandono

Aseguran que personas con grado de dependencia III no reciben la atención correspondiente

Redacción Ferrol
20/07/2026 18:09
Un instante de la comparecencia, el pasado martes, para denunciar la situación del SAF en la localidad
Un instante de la comparecencia, el pasado martes, para denunciar la situación del SAF en la localidad
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El BNG de Cariño mantuvo una reunión con los familiares de las personas dependientes que utilizan el Servizo de Axuda ao Fogar (SAF) ofertado en el municipio. En ella, los nacionalistas y los parientes aseguraron que, actualmente, está pasando por un momento delicado debido a varios motivos.

En primer lugar, los allegados denunciaron que, en muchas ocasiones, los usuarios que tienen reconocido el tercer grado de dependencia no reciben la atención correspondiente. Además, criticaron que el Concello no comunica con antelación las incidencias que se están produciendo en el servicio, algo que obliga tanto a ellos como al propio personal a reorganizar la asistencia de manera improvisada.

Un instante de la comparecencia, este martes, en Ferrol

Las caceroladas vuelven a Cariño: solo tres de las doce trabajadoras del SAF están en activo

Más información

Aparte de esto, señalaron que la respuesta que obtienen a veces consiste en solicitar prestaciones económicas para contratar cuidados por sus propios medios o asumirlos directamente. Por ello, la formación cuyo portavoz es Pablo Fraguela consideró que hay una falta de voluntad política por parte del gobierno del PP para garantizar tanto la continuidad como la calidad del servicio.

Por último, las familias reclamaron a la Xunta una auditoría independiente sobre la gestión del servicio y una solución urgente a la situación actual.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620