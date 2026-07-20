El BNG de Cariño y las familias de usuarios del SAF denuncian su abandono

Un instante de la comparecencia, el pasado martes, para denunciar la situación del SAF en la localidad Emilio Cortizas

El BNG de Cariño mantuvo una reunión con los familiares de las personas dependientes que utilizan el Servizo de Axuda ao Fogar (SAF) ofertado en el municipio. En ella, los nacionalistas y los parientes aseguraron que, actualmente, está pasando por un momento delicado debido a varios motivos.

En primer lugar, los allegados denunciaron que, en muchas ocasiones, los usuarios que tienen reconocido el tercer grado de dependencia no reciben la atención correspondiente. Además, criticaron que el Concello no comunica con antelación las incidencias que se están produciendo en el servicio, algo que obliga tanto a ellos como al propio personal a reorganizar la asistencia de manera improvisada.

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Aparte de esto, señalaron que la respuesta que obtienen a veces consiste en solicitar prestaciones económicas para contratar cuidados por sus propios medios o asumirlos directamente. Por ello, la formación cuyo portavoz es Pablo Fraguela consideró que hay una falta de voluntad política por parte del gobierno del PP para garantizar tanto la continuidad como la calidad del servicio.

Por último, las familias reclamaron a la Xunta una auditoría independiente sobre la gestión del servicio y una solución urgente a la situación actual.