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Cariño

Accidentada procesión marítima en Cariño, donde tuvo que intervenir Salvamento

Un velero terminó con el mástil roto al colisionar con un pesquero que participaba en la comitiva

Redacción
16/07/2026 17:14
La 'Salvamar Shaula' remolcando el velero, con el mástil roto
La 'Salvamar Shaula' remolcando el velero, con el mástil roto
Salvamento Marítimo
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Cariño celebró a su patrona, la Virgen del Carmen, con la tradicional procesión marítima que se desarrolló durante la mañana de este jueves. Un cortejo que transcurrió por las maravillosas aguas del cabo Ortegal y que tuvo que sobreponerse a un incidente provocado por una embarcación que terminó colisionando con otra.

El velero 'Ipanema II' que, según testigos presenciales, no formaría parte de la comitiva, chocó en torno a las 12.30 horas con el 'Apóstol San Andrés', un cerquero que sí estaba acompañando a la imagen marinera. Debido al impacto, el primero sufrió la rotura de su mástil y tuvo que ser remolcado.

Así lo verificaba Salvamento Marítimo, que tuvo que movilizar a la 'Salvamar Shaula', con base en el puerto cariñés y que estaba en la zona tomando parte en la cita, para hacerse cargo de la embarcación accidentada. Afortunadamente, los tres tripulantes del velero salieron ilesos.

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