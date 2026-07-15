Cariño volta ao núcleo cultural coas 15 citas da Mostra de Teatro Galego
A XLVIII edición propón un novo cartel con artistas de renome en varias disciplinas, para pequenos e adultos
Xa se coñece a programación completa da veterana Mostra de Teatro Galego de Cariño, que se presentou onte na Casa do Concello e que este ano cumprirá a súa XLVIII edición entre o domingo 2 e o sábado 8 de agosto, ofrecendo un total de 15 representacións que se repartirán entre o auditorio municipal e a praza da Pulida. Salvo o primeiro e último día, que contará con espectáculos gratuitos, as entradas terán un prezo de 1,50 euros no caso das funcións familiares (a maioría ás 12.00 horas) e 6 euros para o público adulto (ás 22.00).
Eloy Martín, un artista moi vencellado á localidade, asina desta volta o cartel que, segundo valoraron dende o Consistorio, “sintetiza perfectamente o espírito da Mostra e ilustra de maneira moi fiel a esencia de Cariño”. No acto de presentación participou a alcaldesa, Ana María López; os concelleiros de Cultura, Andrés Balado, e de Urbanismo, Alberto Balado; a deputada de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos, Cristina García; en representación de Píscore, a compañía gañadora do Premio do Público Infantil do ano pasado, a socia de Culturactiva Erika Pereiro, e por parte de Teatro Ghazafelhos, o director, actor e dramaturgo Pepablo Patinho. A alcaldesa destacou o traballo realizado durante décadas para consolidar un evento que está a piques de celebrar “por todo o alto” medio século de traxectoria, e que en cada edición outorga a oportunidade de situar ao municipio no centro do teatro e a cultura galegas.
Un ano máis, a iniciativa volve apostar por un programa que combina humor, reflexión e crítica social, por suposto, sempre “na nosa lingua, que é algo fundamental”, segundo o edil de Cultura, quen sinalou que a selección responde ao obxectivo de atopar “conceptos ligados á sociedade, á igualdade e á memoria histórica de Galicia”.
Programación
‘Quen matou a Pepe Corleone?’, con guión e dirección de Pepablo Patinho, interpretada por alumnado da escola municipal, abrirá boca á Mostra de Teatro o sábado 1 de agosto. O evento comezará oficialmente ao día seguinte, ás 12.00 horas dende o Concello, co espectáculo itinerante de circo, zancos e danza ‘Animacreques’ (de Catropés). Na Porta da Pulida, ás 13.00, terá lugar a función familiar ‘Historias para escagharriñarse’ (Ghazafelhos) e ás 21.00, ‘Trïade e Alleo (Colectivo Glovo).
Tras a xornada inaugural haberá dúas representacións por día, comezando polos pequenos e rematando polos adultos á noite: O luns 3 subirá a escena ‘A viaxe feliz de Ramón Sanfiz’ (Fantoches Baj) e ‘Ictus’ (Chévere); o martes 4, ‘Crunch 2’ (Muu) e ‘Mofa e Befa: Os dous de sempre’ (Producións Teatrais Excéntricas); o mércores 5, ‘Berenguela na gaiola’ (Galeteatro e Xarope Tulú) e ‘Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio’ (Mariña Lestón); o xoves 6, ‘Tarabela Ambulante’ (Tarabela Creativa) e ‘Feminísimas’ (De Ste Xeito); o venres 7, ‘Concerto Singular’ (Píscore) e ‘A Penúltima’ (Carlos Blanco), e o sábado 8, ‘Enredos’ (A Vela Circo) e o espectáculo de ilusionismo ‘Degustación de imposibles’ (Joshua Kenneth).