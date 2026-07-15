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Diario de Ferrol

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Artes escénicas

Cariño volta ao núcleo cultural coas 15 citas da Mostra de Teatro Galego

A XLVIII edición propón un novo cartel con artistas de renome en varias disciplinas, para pequenos e adultos

Redacción
15/07/2026 22:10
Participantes no acto de presentación de onte cunha reprodución do deseño do cartel de Eloy Martín
Participantes no acto de presentación de onte cunha reprodución do deseño do cartel de Eloy Martín
Cedida
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Xa se coñece a programación completa da veterana Mostra de Teatro Galego de Cariño, que se presentou onte na Casa do Concello e que este ano cumprirá a súa XLVIII edición entre o domingo 2 e o sábado 8 de agosto, ofrecendo un total de 15 representacións que se repartirán entre o auditorio municipal e a praza da Pulida. Salvo o primeiro e último día, que contará con espectáculos gratuitos, as entradas terán un prezo de 1,50 euros no caso das funcións familiares (a maioría ás 12.00 horas) e 6 euros para o público adulto (ás 22.00).

Eloy Martín, un artista moi vencellado á localidade, asina desta volta o cartel que, segundo valoraron dende o Consistorio, “sintetiza perfectamente o espírito da Mostra e ilustra de maneira moi fiel a esencia de Cariño”. No acto de presentación participou a alcaldesa, Ana María López; os concelleiros de Cultura, Andrés Balado, e de Urbanismo, Alberto Balado; a deputada de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos, Cristina García; en representación de Píscore, a compañía gañadora do Premio do Público Infantil do ano pasado, a socia de Culturactiva Erika Pereiro, e por parte de Teatro Ghazafelhos, o director, actor e dramaturgo Pepablo Patinho. A alcaldesa destacou o traballo realizado durante décadas para consolidar un evento que está a piques de celebrar “por todo o alto” medio século de traxectoria, e que en cada edición outorga a oportunidade de situar ao municipio no centro do teatro e a cultura galegas.

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Un ano máis, a iniciativa volve apostar por un programa que combina humor, reflexión e crítica social, por suposto, sempre “na nosa lingua, que é algo fundamental”, segundo o edil de Cultura, quen sinalou que a selección responde ao obxectivo de atopar “conceptos ligados á sociedade, á igualdade e á memoria histórica de Galicia”.

Programación

‘Quen matou a Pepe Corleone?’, con guión e dirección de Pepablo Patinho, interpretada por alumnado da escola municipal, abrirá boca á Mostra de Teatro o sábado 1 de agosto. O evento comezará oficialmente ao día seguinte, ás 12.00 horas dende o Concello, co espectáculo itinerante de circo, zancos e danza ‘Animacreques’ (de Catropés). Na Porta da Pulida, ás 13.00, terá lugar a función familiar ‘Historias para escagharriñarse’ (Ghazafelhos) e ás 21.00, ‘Trïade e Alleo (Colectivo Glovo).

Tras a xornada inaugural haberá dúas representacións por día, comezando polos pequenos e rematando polos adultos á noite: O luns 3 subirá a escena ‘A viaxe feliz de Ramón Sanfiz’ (Fantoches Baj) e ‘Ictus’ (Chévere); o martes 4, ‘Crunch 2’ (Muu) e ‘Mofa e Befa: Os dous de sempre’ (Producións Teatrais Excéntricas); o mércores 5, ‘Berenguela na gaiola’ (Galeteatro e Xarope Tulú) e ‘Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio’ (Mariña Lestón); o xoves 6, ‘Tarabela Ambulante’ (Tarabela Creativa) e ‘Feminísimas’ (De Ste Xeito); o venres 7, ‘Concerto Singular’ (Píscore) e ‘A Penúltima’ (Carlos Blanco), e o sábado 8, ‘Enredos’ (A Vela Circo) e o espectáculo de ilusionismo ‘Degustación de imposibles’ (Joshua Kenneth).

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