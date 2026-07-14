Las caceroladas vuelven a Cariño: solo tres de las doce trabajadoras del SAF están en activo
Los sindicatos advierten de la situación precaria del colectivo y anuncian nuevas jornadas de huelga
La situación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en el Concello de Cariño está llegando a un punto “insostible”, con tan solo tres de sus doce trabajadoras en activo, estando las restantes de baja de larga duración o por “cuestións físicas e psicolóxicas relacionadas co seu posto de traballo”. Así lo denunció este martes la representación sindical del cuadro de personal del Consistorio, durante una rueda de prensa en la que tomaron parte la secretaria de la Federación de Servizos á Cidadanía de CCOO, Avelina Ribeiro; el delegado de personal laboral en el Ayuntamiento, David Fernández (CIG); y la secretaria de la CIG-Administración de Ferrol, Carmen Viso.
“Unha compañeira renunciou nestes días despois de 24 anos no posto de traballo polas condicións impostas pola alcaldesa, que non quixo negociar cos sindicatos os novos horarios”, ejemplificó Fernández sobre la situación que vive el personal de este servicio, “provocada en parte polas protestas de todos os traballadores por unha Relación de Postos de Traballo (RPT) e unhas condicións que finalicen coa precariedade laboral e salarial no Concello”. Los sindicatos apuntan a turnos de diez días continuados, con jornadas de más de ocho horas “e cambios continuos”; unas condiciones que varias trabajadoras llevaron a los tribunales. “Xa hai unha sentenza que obriga ao Concello a devolvelas aos horarios anteriores e a indemnizar ás traballadoras pola vulneración de dereitos fundamentais”, añadió David Fernández.
Por su parte, la representante de CCOO indició en que “o 80% destas traballadoras teñen contratos a tempo parcial, con xornada partida, os 365 días do ano”, sin que se les respeten, censuró Ribeiro, “os seus descansos e se lle abonen os traballos feitos en horas a maiores”.
Mientras, Carmen Viso denunció que “estase a incumprir seguidamente a normativa laboral”, en un clima de “maltrato” constante a personas “que traballan polo Salario Mínimo Interprofesional”. La representación sindical afea también a la regidora, Ana María López, que no se cubran las bajas del personal. “Todo o mantemento do servizo recae nestas profesionais, que teñen que atender a outras persoas. Que se quiten a careta tanto os Concellos como a administración da Xunta e poñan diñeiro enriba da mesa para pagar dignamente a estas traballadoras”, añadió Viso.
Para Fernández, el Consistorio aprovecha que “Cariño é un pobo pequeno, onde todos nos coñecemos. Ao final, ti non estás deixando unha cadeira sen amañar, estás deixando a unha persoa sen coidar. E xogan coa conciencia das propias traballadoras para que, manden o que lles manden, saquen o traballo adiante”, censuró el delegado, lamentando que “falas coa alcaldesa e diche que o servizo nunca funcionou tan ben”.
Por todo ello, los sindicatos anunciaron la presentación de dos reclamaciones ante Inspección de Trabajo, además de retomar las jornadas de protesta y huelga que ya protagonizaron en el pasado ante la falta de avances en la negociación de la RPT. “Este venres volven as cazoladas, que as faremos de 12.00 a 12.30 cada semana. Tamén faremos unha protesta no vindeiro pleno e convocaremos unha manifestación polas rúas do pobo para o vindeiro 1 de agosto. Xa tiñamos convocada unha folga indefinida que probablemente teñamos que volver retomar. Se isto non se arranxa, temos claro que nós non imos parar”, aseveró David Fernández al culminar la comparecencia.