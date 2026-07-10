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Cariño

Familiares de dependientes denuncian “abandono” por parte del SAF de Cariño

Instan a la Xunta a tomar cartas en el asunto y a realizar una auditoría 

Redacción
10/07/2026 22:19
Concello de Cariño
Exterior del consistorio cariñés
Daniel Alexandre
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Familiares de personas dependientes del concello de Cariño denuncian que el último fin de semana varios usuarios de grado III se quedaron sin atención debido a que no se previó que las trabajadoras que prestan el Servizo de Axuda no Fogar –SAF– disfrutarían de los días de descanso que les corresponden. Además, censuran que se enteraron de esta circunstancia por las propias empleadas, y no por el Concello, dicen. En ese sentido, señalan que el SAF “no es un servicio cualquiera”, pues “estamos hablando de personas con gran dependencia que necesitan ayuda para levantarse, asearse, alimentarse, tomar su medicación y desarrollar las actividades más básicas de la vida diaria”, por lo que no tener esta atención “puede poner en riesgo su bienestar y trasladar una carga insoportable a sus familias”.

Para los afectados, las explicaciones del Concello son “insuficientes” y lamentan la “falta de empatía que encontramos cuando acudimos a solicitar respuestas”.

Por ese motivo, los familiares han puesto los hechos en conocimiento de Inspección de Servizos Sociais de la Xunta, pero en esta instancia tampoco pueden, aseguran, solucionar el problema inmediatamente, puesto que “las actuaciones administrativas pueden derivar en sanciones si procede, pero en ningún caso resuelve el problema de las personas que se quedan sin la atención que tienen reconocida”.

Así, se demanda de la Xunta que realice una auditoría “completa e independiente” del SAF de Cariño para “esclarecer lo ocurrido” y “garantizar que este servicio se preste con calidad, continuidad y dignidad que la ley reconoce”.

Además, instan a los grupos políticos con representación institucional que “dejen de mirar hacia otro lado y actúen con responsabilidad. Las familias no vanos a guardar silencio”. 

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