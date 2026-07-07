El PSOE llevará al Parlamento la necesidad de poner en marcha el Centro de Día de Cariño

Foto de familia tras el encuentro con la entidad vecinal PSOE

El PSdeG-PSOE exigirá en el Parlamento que la Xunta comprometa en sus presupuestos una partida para el centro de día y la residencia de mayores de Cariño. Así lo anunció el diputado, Aitor Bouza, tras un encuentro con la entidad vecinal de la localidad, recordando que el pasado mes de octubre se realizó “unha manifestación bastante multitudinaria no pobo, coa recollida de máis de mil sinaturas” que reclamaban al ejecutivo autonómico “que se constrúan de maneira inmediata” las instalaciones.

La formación incide en la “necesidade urxente” que supone disponer de esta prestación, “porque todas esas persoas maiores que precisan deste servizo, deste dereito fundamental no seu podo, realmente non poden seguir agardando”, remarca Bouza.

El pueblo de Cariño alza la voz unido para reclamar el centro de día y residencia para el municipio Más información

El parlamentario hace hincapié en que se trata de una competencia autonómica y que “todo isto demostra se realmente queres ou non queres a unha comarca. O resto vai seguir sendo denostar a todas estas persoas que están agardando a que o goberno galego se decida dunha vez por todas a facer política útil, pero sobre todo, a garantir os seus dereitos”, asevera.