El PSdeG de Cariño critica al Concello por la paralización de obras del POS+ de la Diputación

Los socialistas reclaman avances en los trabajos Cedida

El PSdeG de Cariño critica al gobierno local por su “inacción e deixadez” con respecto a las obras y los suministros incluidos en el POS+ de la Diputación de A Coruña.

El portavoz de la formación, Jonathan Miranda, advierte de que hay “máis de 1,2 millóns de euros” aprobados por la institución para unos trabajos que el Consistorio “non é capaz de sacar adiante”.

En concreto, se refiere a dos proyectos: el contemplado en las calles Río Miño, Sor y Sanchola, y el previsto para mejorar la iluminación del campo de fútbol municipal. Respecto al primero, señala que el ejecutivo anterior procedió a su licitación, pero esta quedó desierta en 2023, obligando a rectificar el plan, algo que el Concello “tardou dous anos” en hacer, aumentando su coste “en máis de 21.000 euros”. Además, asegura que la intervención en el recinto deportivo lleva "sete meses paralizada". La Diputación pidió cambios en ella, pero no ha habido avances porque afirma que el gobierno local respondió que “non eran capaces” de que la empresa redactara las modificaciones.

Por todo esto, desde el PSdeG exigen que se aceleren estas obras y otras incluidas en el POS+, como es la rehabilitación de parques infantiles.