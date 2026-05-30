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Cariño

Nueva edición del campamento de conciliación familiar en Cariño

Se desarrollará, en varias tandas, entre el 1 de julio y el 31 de agosto

Redacción
30/05/2026 12:00
Un niña jugando en imagen de recurso
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Pixabay
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El Concello de Cariño ha abierto el plazo de inscripción para participar en el campamento de verano pensado para la conciliación familiar. 

Se desarrollará en varias tandas entre el 1 de julio y el 31 de agosto en el CEIP Fraga Iribarne, de 9.30 a 14.30 horas, y las inscripciones pueden formalizarse hasta el 16 de junio a las 12.00 a través de esta web, donde también están las bases disponibles. 

La actividad cuenta con un máximo de 36 plazas para menores entre los tres y los 12 años.

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