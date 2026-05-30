Nueva edición del campamento de conciliación familiar en Cariño

Un niña jugando en imagen de recurso Pixabay

El Concello de Cariño ha abierto el plazo de inscripción para participar en el campamento de verano pensado para la conciliación familiar.

Se desarrollará en varias tandas entre el 1 de julio y el 31 de agosto en el CEIP Fraga Iribarne, de 9.30 a 14.30 horas, y las inscripciones pueden formalizarse hasta el 16 de junio a las 12.00 a través de esta web, donde también están las bases disponibles.

La actividad cuenta con un máximo de 36 plazas para menores entre los tres y los 12 años.