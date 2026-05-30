Cariño
Nueva edición del campamento de conciliación familiar en Cariño
Se desarrollará, en varias tandas, entre el 1 de julio y el 31 de agosto
El Concello de Cariño ha abierto el plazo de inscripción para participar en el campamento de verano pensado para la conciliación familiar.
Se desarrollará en varias tandas entre el 1 de julio y el 31 de agosto en el CEIP Fraga Iribarne, de 9.30 a 14.30 horas, y las inscripciones pueden formalizarse hasta el 16 de junio a las 12.00 a través de esta web, donde también están las bases disponibles.
La actividad cuenta con un máximo de 36 plazas para menores entre los tres y los 12 años.