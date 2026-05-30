Cariño saca a licitación el servicio de la Oficina de Turismo por 12.039 euros

La Oficina de Turismo de Cariño está ubicada en el interior de la casa consistorial Daniel Alexandre

El Concello de Cariño sacó a licitación el servicio profesional de información turística de la villa de este año 2026, que se centraliza en la Oficina de Turismo ubicada en la propia casa consistorial. Se trata, valoran, de una actuación que “permitirá reforzar la atención a los visitantes y seguir impulsando la promoción turística y económica, tanto del municipio como del conjunto de la comarca durante los meses de verano”.

La contratación cuenta esta vez con una subvención por parte de la Diputación de A Coruña por un importe de 12.039,46 euros (9.949,96 como presupuesto base al que se suma el IVA) que cubre íntegramente la financiación de los gastos de personal de las oficinas durante este ejercicio, que trabajan durante un total de tres meses y medio.

La Oficina de Turismo, subrayan desde el Consistorio, “desempeña un papel fundamental no solo en la promoción del municipio, sino también en la difusión turística de la comarca y la provincia”, destacando asimismo la importancia del Xeoparque Cabo Ortegal “como un elemento estratégico para el desarrollo turístico y económico de la zona” sobre el que es importante informar al visitante.

Dinamizar

La alcaldesa de Cariño, Ana María López, aseveró que “desde el Concello seguimos trabajando para ofrecer un servicio turístico de calidad, profesional y cercano, que contribuya a dinamizar la economía local y a consolidar el municipio como un destino de referencia”.

A mayores, valoró que la Oficina de Turismo es, para la villa, una “herramienta esencial para poner en valor nuestro patrimonio natural, cultural y paisajístico, especialmente en un momento en el que crece el interés por el Xeoparque Carbo Ortegal, uno de nuestros grandes recursos”.