El BNG urge a la Xunta que asuma la regeneración de la ría de Ortigueira

Mariscadoras del pósito cariñés en una imagen de archivo Cedida

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclamó a la Xunta, durante la Comisión de Pesca celebrada esta semana en el Parlamento, que asuma “as súas competencias e responsabilidades” para revertir la falta de productividad en la ría de Ortigueira y en los bancos en los que trabaja la Cofradía de Cariño.

El diputado Mon Fernández demandó también durante su exposición un estudio para determinar las causas de la mortalidad del marisco, además de medidas económicas para el sector mientras dure esta situación y el dragado de la barra de arena que reduce el intercambio mareal “dificultando a rexeneración”. “É unha obriga e non pode demorarse, que asuma que neste país non é tolerábel unha oposición política que implique dar por perdida a produción marisqueira de ningunha das nosas rías”, remarcó Ferández, añadiendo que “non é de recibo” que el ejecutivo autonómico permanezca “impasíbel, como simple espectador dun final dramático para a ría de Ortigueira.

El BNG denuncia el abandono de la Xunta sector marisquero de la ría de Ortigueira Más información

En su intervención, el responsable nacionalista censuró el “completo abandono” que padece el sector desde hace cinco años, apuntando que solamente quedan tres personas de las 17 que formaban el pósito, “e que seguen a realizar todos os días traballos para recuperar a produción sen ingresos ningúns e sen percibir tampouco axuda ningunha por parte da administración”.

La formación lamenta que, pese a los argumentos expuestos durante la comisión, “o PP votou en contra” y afea que su única propuesta para las mariscadoras de la zona fuese una enmienda –rechazada por el BNG– para demandarle al Estado que se exima de pagar el seguro. “A proposta é que veñan outros e que polo menos poidan seguir traballando sen pagar o seguro e sen cobrar nada”.

El Bloque Nacionalista Galego demandó al gobierno autonómico, asimismo, el dragado de la barrera de arena que cierra la ría, recordando a los populares que entre Punta do Frade y la isla de San Vicente “son augas interiores e, por tanto, é competencia exclusiva da Xunta facer esas labores de dragaxe”.