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Cariño

Cariño limpiará a diario la mayoría de sus arenales este verano

El ejecutivo ha sacado a licitación el servicio, en el que invertirá casi 17.000 euros, impuestos incluidos

Redacción
25/05/2026 18:06
Playa de A Basteira
Playa de A Basteira
Turismo de Galicia
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El Consistorio de Cariño se encuentra inmerso desde hace unos días en el proceso de contratación del servicio de limpieza de sus playas durante la época estival. El objetivo del contrato, explica el gobierno local, es garantizar el buen estado y mantenimiento de sus arenales durante los meses de mayor afluencia de visitantes.

La inversión destinada a estas actuaciones asciende a 16.925,02 euros, impuestos incluidos, y se financiará con cargo a una subvención concedida por la Diputación de A Coruña.

Operarios desbrozando en el entorno de un arenal del municipio

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Tal y como figura en el pliego de prescripciones técnicas –las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 5 de junio–, las tareas se llevarán a cabo en las playas de A Basteira, A Concha, Fornos, Peiral y Figueiras. En las tres primeras, la limpieza deberá acometerse a diario y en primer lugar por ser las que concentran, habitualmente, el mayor número de usuarios y usuarias. Por su parte, en las dos últimas, los operarios de la firma adjudicataria realizarán el adecentamiento cada dos días. El contrato recoge, asimismo, que deberá acometerse la retirada de los residuos y arrastres acumulados durante el invierno.

Las playas son uno de los principales atractivos naturales y turísticos de Cariño, y es fundamental mantenerlas en las mejores condiciones tanto para nuestros vecinos y vecinas como para las personas que nos visitan durante el verano”, aseveró la alcaldesa de la localidad, la popular Ana María López.

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