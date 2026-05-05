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Cariño

El ornitólogo de Cariño Ricardo Hevia, entre los viajeros del crucero afectado por el brote de hantavirus

El expedicionario se halla sin síntomas

Montse Fernández
Montse Fernández
05/05/2026 21:35
Ricardo Hevia en Georgia del Sur, en una de sus expediciones
Ricardo Hevia en Georgia del Sur, en una de sus expediciones
R.H.
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Hace solo unas horas que la Consellería de Sanidade informaba de que a bordo del crucero expedicionario 'MV Hondius', donde se ha declarado un brote de hantavirus que se ha cobrado tres vidas, viajaba también un pasajero gallego. Fuentes consultadas por este periódico han confirmado que el pasajero es cuestión es Ricardo Hevia, una experto ornitólogo de Cariño.

Precisamente, hace solo unas semanas que el propio Hevia narraba a Diario de Ferrol, a nuestra compañera Verónica Vázquez, los pormenores de un viaje, que iniciaría en Argentina y que culminaría en Cabo Verde en estos meses de abril y mayo.

Ricardo Hevia en Georgia del Sur, en una de sus expediciones

La travesía de un vecino de Cariño: 34 días a bordo de un “rompehielos” para observar aves

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Lo que se sabe hasta ahora es que el buque en cuestión, con destino final Canarias, trasporta un total de 147 personas, 88 pasajeros y 59 tripulantes. El único español que realiza el viaje es el vecino de Cariño, que se sabe que está sin síntomas, como  habría confirmado la Consellería de Sanidade.

El pasado 2 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibía una notificación sobre un brote de enfermedad respiratoria grave de causa inicialmente desconocida, y se comunicaban también tres defunciones y un caso en estado crítico a bordo de este crucero de bandera de Países Bajos.

El propio Hevia explicaba a Diario de Ferrol que un viaje perfecto para él consiste en aislarse durante más de un mes como lo organizado para su travesía, que incluía paradas en enclaves soñados para un experto en aves como lo es él como las islas de San Pedro (Georgia del Sur), Gough Island, Santa Elena (donde estuvo preso Napoléon), Ascensión o Tristán da Cunha, entre otros.

El cariñés mostraba una gran alegría por poder realizar este viaje cruzando el atlántico de norte a sur durante una expedición de 34 noches, que ahora tiene un final que nunca habría imaginado.

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