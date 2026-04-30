Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cariño

El personal del Concello de Cariño empezará una huelga indefinida el próximo martes

Este viernes trasladaron sus demandas al vecino municipio de Ortigueira, por la presencia del presidente de la Xunta

Redacción
30/04/2026 23:08
personal cariño
Concentración del personal de Cariño en Ortigueira
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Los trabajadores del Concello de Cariño llevaron sus reivindicaciones contra la precariedad y por la negociación de la RPT hasta el Concello de Ortigueira, aprovechando la presencia del presidente Alfonso Rueda en el acto institucional de entrega del Privilexio Rodado.

Se trataba de la jornada de huelga número 17 y con el acto quisieron llamar la atención sobre la situación de deterioro de los servicios públicos y de las condiciones salariales y laborales que sufre el personal municipal, pidiendo al presidente de la Xunta que intervenga para alcanzar una solución inmediata.

Al grito de “RPT xa e non para mañá”, el personal dio continuidad con esta acción a las movilizaciones que vienen realizando desde diciembre pasado en respuesta a la falta de convocatoria de la mesa de negociación y la inexistencia de propuestas para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo –que, recuerdan, “é unha obriga legal dos concellos”–.

Frente a la parálisis que denuncian en la negociación y en la aprobación de la RPT, el personal municipal anuncia que a partir del próximo 5 de mayo iniciarán huelga indefinida porque “se nesta vila parece que os servizos públicos non importan, entón as traballadoras e traballadores non iremos traballar”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

personal cariño

El personal del Concello de Cariño empezará una huelga indefinida el próximo martes
Redacción
La formación presentará una batería de iniciativas en el Parlamento

El BNG denuncia el abandono de la Xunta sector marisquero de la ría de Ortigueira
Redacción
La iniciativa beneficiará a una veintena de personas desempleadas

El taller dual de empleo Terras do Ortegal iniciará en junio su tercera edición con 20 alumnos
Redacción
Gallinas encerradas, en una imagen de archivo

Los municipios de Ortigueira y Cariño ya pueden dejar ‘libres’ a sus gallinas de nuevo
Verónica Vázquez