El personal del Concello de Cariño empezará una huelga indefinida el próximo martes

Concentración del personal de Cariño en Ortigueira Cedida

Los trabajadores del Concello de Cariño llevaron sus reivindicaciones contra la precariedad y por la negociación de la RPT hasta el Concello de Ortigueira, aprovechando la presencia del presidente Alfonso Rueda en el acto institucional de entrega del Privilexio Rodado.

Se trataba de la jornada de huelga número 17 y con el acto quisieron llamar la atención sobre la situación de deterioro de los servicios públicos y de las condiciones salariales y laborales que sufre el personal municipal, pidiendo al presidente de la Xunta que intervenga para alcanzar una solución inmediata.

Al grito de “RPT xa e non para mañá”, el personal dio continuidad con esta acción a las movilizaciones que vienen realizando desde diciembre pasado en respuesta a la falta de convocatoria de la mesa de negociación y la inexistencia de propuestas para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo –que, recuerdan, “é unha obriga legal dos concellos”–.

Frente a la parálisis que denuncian en la negociación y en la aprobación de la RPT, el personal municipal anuncia que a partir del próximo 5 de mayo iniciarán huelga indefinida porque “se nesta vila parece que os servizos públicos non importan, entón as traballadoras e traballadores non iremos traballar”.