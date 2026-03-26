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Suceso

Evacuada una conductora accidentada en Cariño

La mujer se quedó atrapada en su vehículo durante toda la noche

J. Guzmán
J. Guzmán
26/03/2026 11:39
La mujer afirmó que no precisaba asistencia sanitaria pese a sufrir una pequeña herida en la cabeza
La mujer afirmó que no precisaba asistencia sanitaria pese a sufrir una pequeña herida en la cabeza
Jorge Meis
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Una conductora tuvo que ser evacuada en la mañana de este jueves al centro hospitalario de referencia tras resultar herida leve en un accidente en Cariño. Tal y como relata el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, fue la propia mujer la que alertó a la central autonómica del incidente en torno a las 07.15, indicando que se había salido de la carretera horas antes en su vehículo y que había permanecido desde la madrugada en su interior.

En este sentido, la accidentada informó de que no sabía dónde se encontraba, explicando que la noche anterior estaba conduciendo por una pista de monte del término municipal de Cariño y que se había salido del camino, despeñándose el coche por un pequeño terraplén. De igual modo, aseguró no precisar asistencia médica.

No obstante, desde el Centro Integrado se movilizó hasta el punto una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira. De esta forma, a su llegada al lugar el 061 informó al 112 de que la mujer sí había resultado herida, presentando un pequeño corte en la cabeza y síntomas de desorientación, por lo que se procedió a su evacuación a un centro sanitario.

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