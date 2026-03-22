La travesía de un vecino de Cariño: 34 días a bordo de un “rompehielos” para observar aves

Ricardo Hevia en Georgia del Sur, en una de sus expediciones R.H.

Para la inmensa mayoría, unas vacaciones de ensueño implican descanso y comodidades. Para Ricardo Hevia, ornitólogo de Cariño, el viaje perfecto consiste en “aislarse” durante más de un mes. Y es que el próximo 1 de abril zarpará desde Ushuaia, en Argentina, en una expedición de 34 noches a bordo de un buque que cruzará el Atlántico Sur hasta atracar a principios de mayo en Cabo Verde.

El objetivo de esta travesía no es turístico, sino científico, ya que la pretensión de este experto es poder observar diversos tipos de aves pelágicas. El recorrido incluye paradas en enclaves como las islas de San Pedro (Georgia del Sur), Gough Island, Santa Elena (que sirvió de prisión militar para el exiliado emperador Napoleón), Ascensión o Tristán da Cunha. Este último punto es conocido por ser el asentamiento humano más aislado del mundo, situado a 2.500 kilómetros del territorio poblado más cercano, en Sudáfrica. “Son sitios muy remotos a los que solo se puede ir en barco porque no tienen aeropuerto. Son lugares totalmente salvajes donde no hay nadie”, explica Hevia.

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Como medio de transporte para esta hazaña, después de volar hasta Argentina, el cariñés se subirá a un buque “rompehielos” de 110 metros de eslora perteneciente a una compañía holandesa, diseñado específicamente para abrirse paso entre la banquisa ártica y antártica. “No es un crucero al uso. Son barcos de expedición, preparados para eso. Nos vamos a encontrar con unas placas de hielo tremendas, pero el barco va muy despacio”, relata el ornitólogo. Uno de los mayores retos a los que se enfrentará será el contraste climatológico.

Ejemplares de pingüino rey Ricardo Hevia

El trayecto comienza a temperaturas de apenas un grado sobre cero y finaliza en pleno Ecuador. “Vamos a pasar quince días con mucho frío y otros tropicales. Tenemos que llevar ropa de invierno total, de esa dura, y hasta bañadores para Santa Elena y Cabo Verde”, detalla. A bordo de este buque científico viajarán alrededor de un centenar de personas. Hevia forma parte de un grupo de cinco ornitólogos españoles que buscan documentar aves como los petreles y las pardelas, además de “seis o siete especies de albatros y tres o cuatro de pingüinos”. Uno de los objetivos de este vecino de Cariño es avistar la Procellaria conspicillata o petrel de anteojos. “Es un pájaro negro con la cara algo blanca que si no vas al medio del Atlántico Sur, no lo vas a ver en la vida”, asegura.

Riesgos y esfuerzo personal

Viajar a estas latitudes conlleva un riesgo que Hevia tiene muy presente: la falta de aeropuertos y de infraestructuras médicas cercanas. “Ahí te la juegas un poco. Si tienes un ataque de apendicitis o cualquier cosa un poco grave, no es fácil. El barco tiene un médico a bordo, pero para cosas simples. Si hay que operar a alguien, hay que evacuarlo”, expone, por lo que contar con seguros especiales de evacuación y repatriación es fundamental para realizar el viaje con tranquilidad. Esta nueva aventura del cariñés, que se suma a otras ya realizadas con anterioridad, es fruto del ahorro de “un currante normal”. En este sentido, el ornitólogo explica que “a mí no me financia nadie. Curro ocho horas todos los días de lunes a viernes en una consultora ambiental”, por lo que, además de sufragar de su bolsillo el viaje, reunió los días necesarios sumando vacaciones atrasadas. “Tiene que ser un cúmulo de circunstancias que casi nadie va a poder hacer. Conozco mucha gente que lo haría, pero no puede porque no tiene más de un mes de vacaciones seguidas”. De hecho, tres de sus acompañantes en esta aventura están ya jubilados.

Imagen de un albatros viajero, capturada por Hevia Ricardo Hevia

Para Ricardo Hevia, poseedor de tres ‘Premios Raro’ —un galardón con el que la comunidad de expertos reconoce las mejores observaciones anuales de aves en Galicia—, el esfuerzo económico y logístico compensa con creces. “Tú haces fotos y ves bloques de hielo, pero estar allí, ver un iceberg más grande que un pueblo en medio del océano, sin nada a la vista... es algo increíble. Dices: gracias por poder estar aquí y verlo”, relata.

Ahora, habrá que esperar al regreso de este cariñés para acercarse un poco más, a través de estas líneas, a la grandeza ornitológica de otros puntos del planeta.