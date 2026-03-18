Intervención subacuática en Cariño para tratar de localizar el pecio del ‘Galeón Regazona’

Intervención subacuática en Cariño para tratar de localiza el pecio del 'Galeón Regazona' Xunta

Xunta, Policía Nacional adscrita de Galicia y Armada colaboran estos días en una campaña arqueológica submarina que busca localizad pecios históricos en el Golfo Ártabro. Los primeros trabajos se centran en la ensenada de Cariño, en donde las investigaciones de los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, la Unidad de Buceo de la Armada de Ferrol (Ubufer) y del Grupo operativo de actividades acuáticas (GOAS) de la Policía –con la colaboración de Gardacostas– apuntan que podría encontrarse un fragmento del ‘Galeón Regazona’, uno de los buques de la expedición conocida como ‘Armada Invencible’, que data de 1588.

La nave, explica la Consellería de Cultura, destacaba tanto por su tamaño como por su armamento, al contar con 32 cañones de bronce.

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La intervención, dirigida por el arqueólogo Cristóbal Nodar, permitirá también documentar elementos visibles y registrar posibles estructuras mediante fotografía, fotogrametría y dibujo.

“É unha actuación na que se pon de manifesto a importancia da colaboración institucional para protexer e conservar o noso legado”, aseveró el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, que se desplazó este miércoles a la zona para conocer las tareas.

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El responsable incidió, asimismo, en que Galicia “é un exemplo pola riqueza e variedade do patrimonio cultural, tamén do que está baixo a auga, e por iso son importantes este tipo de actuacións que nos permiten ampliar o coñecemento que temos sobre fitos históricos e noso legado subacuático”.