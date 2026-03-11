Seis jornadas de huelga más del personal del Ayuntamiento de Cariño

Imagen de archivo de los trabajadores municipales de Cariño frente al consistorio Cedida

El personal del Concello de Cariño volvió a protagonizar una nueva manifestación, que partió de la avenida de O Sagrón a las once de la mañana y culminó en las inmediaciones de la casa consitorial.

Además, los trabajadores y trabajadoras municipales han convocado seis nuevas jornadas de huelga para exigir la negociación y aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, así como que “se dignifiquen as súas condicións laborais e salariais”, expone la Confederación Intersindical Galega (CIG).

La CIG denuncia que el Concello de Cariño impone un nuevo horario al personal del SAF Más información

Estas se llevarán a cabo los próximos 11, 12, 25, 26, 30 y 31 de marzo, “ante a falta de propostas por parte do goberno municipal”, expone el sindicato, “a pesar da sentenza xudicial que obriga a avanzar na RPT”, añade.

“Desde o mes de maio non se volveu reunir a mesa negociadora, polo que o pasado mes o xulgado dirixiuse ao goberno municipal para coñecer o estado da execución da sentenza”, explicaba el pasado mes, por su parte, la plantilla, que apunta que esta situación está afectando, especialmente, al Servizo de Axuda no Fogar.