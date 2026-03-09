La Diputación financia la compra de un vehículo para el SAF de Cariño

Dumbría es otro de los municipios beneficiarios de estas ayudas provinciales Diputación

La Diputación de A Coruña financiará con 20.000 euros la adquisición de un vehículo en Cariño destinado a facilitar los desplazamientos diarios del personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y los servicios sociales. A esta aportación se suman otras de igual importe en Camariñas, Fisterra, Muros y Sobrado dos Monxes, tal y como recogió el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Desde el organismo explican que estos Concellos fueron los que obtuvieron una mayor puntuación en función de las bases de la convocatoria –cabe señalar que Fene, Neda y Valdoviño se quedaron fuera de estas subvenciones por “insuficiencia orzamentaria”–.

Cabanas contará con un nuevo vehículo para la ayuda en el hogar financiado por la Diputación Más información

La institución que dirige Valentín González Formoso remarca que con estos cinco Ayuntamientos ya son un total de 25 los que cuentan con un coche de la Diputación para tal fin. “A nosa idea é seguir ampliando este número en cada convocatoria para axudar a resolver un problema que nos trasladaron as propias coidadoras en diferentes reunións”, aseveró el presidente.

En Ferrolterra, también disponen de este vehículo los municipios de As Somozas, As Pontes, Mañón, Ortigueira y Cabanas.