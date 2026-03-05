Mi cuenta

Cariño

Siembra de almeja japonesa en la playa de Figueiras, en Cariño, con apoyo provincial

La Diputación proporcionó el pasado mes de febrero 210 kilos de semilla a las mariscadoras

Redacción
05/03/2026 18:39
Mariscadoras en sus trabajos en la playa de Figueiras
Las mariscadoras de Cariño procedieron este jueves a la siembra de almeja japonesa en la playa de Figueiras, una actuación impulsada por la Diputación de A Coruña que busca regenerar los bancos marisqueros de la zona y apoyar la actividad de un colectivo “que atravesa unha etapa especialmente complexa”, aseveró la diputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, que se acercó hasta la zona.

Cabe señalar que el organismo provincial adquirió el pasado mes de febrero cerca de 210 kilos de semilla de almeja japonesa, una variedad adecuada para este tipo de labores por su mayor resistencia y menor mortalidad.

Las mariscadoras locales adquirieron 210 kilos de semilla de almeja japonesa

Impulso de la Diputación a las mariscadoras de Cariño con el sembrado de 300.000 ejemplares de almeja

Más información

“Estas sementes equivalen a preto de 300.000 unidades, que están a ser sementadas polas mariscadoras nos bancos que xestionan en réxime de concesión”, explicó la responsable de la Diputación.

Retos

El organismo provincial incide en que la Asociación de Mariscadoras de Cariño lleva tiempo en “unha situación complicada”.

Se refiere, en este sentido, a la escasez de producto y a la consiguiente caída de los ingresos, además de los costes que supone la adquisición de las semillas y el cuidado del marisco. A todo ello se suma “a desaparición recente da confraría local, que agravou as dificultades organizativas e económicas do colectivo”.

Regeneración

Una primera parte de las semillas fue sembrada en la zona de los Altos de Cedeira, mientras que el resto permaneció en sacos de red que permite mantener la almeja en condiciones adecuadas en el agua hasta el momento del sembrado.

El proceso se completó en la jornada de este jueves en la playa de Figueiras, en una actividad en la que también tomaron parte biólogos de la Xunta, que autorizaron y supervisaron técnicamente el proceso.

