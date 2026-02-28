Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cariño

La CIG denuncia que el Concello de Cariño impone un nuevo horario al personal del SAF

"Foron convocadas unha por unha para asinar o documento", censura el sindicato

Redacción
28/02/2026 17:59
Protesta del sindicato frente al consistorio de Cariño
Protesta del sindicato frente al consistorio de Cariño
CIG
La CIG ha emitido un comunicado para denunciar que el Ayuntamiento de Cariño ha impuesto un nuevo horario para las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) “sen atender a prazos, representación colectiva, nin os mecanismos de negociación” que establecen tanto el Estatuto de los trabajadores como el de los empleados públicos. El sindicato censura que “as traballadoras foron convocadas unha a unha, sen asistencia da representación sindical, para asinar un documento que modifica as súas quendas e horarios a partir do luns 2 de marzo”.

La secretaria comarcal de la CIG Administración Pública, Carmen Viso, incide en que esta actitud es una nuestra más “do cúmulo de incumprimentos e ilegalidades que manifesta con esta imposición unilateral” y exige a la alcaldesa, Ana María López, “que non siga a maltratar o seu persoal”, adelantando que dichas decisiones “terán a resposta adecuada tanto na vía xudicial como na vía da mobilización e conflicto”.

Protesta de los trabajadores municipales de Cariño frente al consistorio

La plantilla del Concello de Cariño incrementa sus protestas con dos días más de huelga

Más información

Sobre esta última cuestión, recuerda que la plantilla municipal lleva secundando protestas y huelgas más de dos meses, “con masivo apoio do persoal e da veciñanza sen que a alcaldesa atenda ningunha das peticións feitas polo seu persoal e sen que exista unha soa proposta enriba da mesa”.

