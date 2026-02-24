Preocupación en Cariño por el desmantelamiento de la central hidroeléctrica de Landoi

El plazo para presentar alegaciones está todavía abierto Naturgy/Buxa

El futuro desmantelamiento de la antigua central hidroeléctrica de Landoi, ubicada en el río Forte a su paso por el municipio de Cariño, ha activado las alarmas en diversas asociaciones. Tras el anuncio por parte de Augas de Galicia de la apertura del período de exposición pública del proyecto —publicado el pasado viernes 13 de febrero en el Diario Oficial de Galicia (DOG)—, diferentes entidades preparan la presentación de alegaciones para frenar unas obras que, advierten, amenazan un “ecosistema único” y un valioso “legado industrial”, consolidados de forma natural tras medio siglo de abandono.

Cabe señalar que el origen de esta actuación se remonta a una resolución emitida en 2021, en la que Augas de Galicia declaró la extinción del derecho de este aprovechamiento hidroeléctrico. La concesión original, otorgada en 1906 a favor de Jesús Abella Ascariz y Bernardo Varela Grande, pasó con los años a manos de Unión Fenosa y, actualmente, es titularidad de Naturgy Generación, S.L.U. Ante la interrupción permanente de la explotación comercial —la planta dejó de generar electricidad en 1974—, la legislación vigente obliga a la empresa energética a restituir el entorno a su estado original, eliminando todas las infraestructuras de retención y elementos asociados. Tal y como se recoge en el documento a exposición, que data de 2023, dispone para ello de un presupuesto de ejecución de 205.931,20 euros y un plazo estimado de los trabajos de dos meses y medio.

Actuación

El documento técnico presentado por Naturgy plantea una intervención que supone la demolición parcial del azud de hormigón, manteniendo la cimentación para, según la empresa, evitar daños mayores al lecho del rego do Forte. También la retirada total de una compuerta metálica y el relleno con escombros de los extremos del canal de derivación, que se extiende a lo largo de 500 metros. A esto se suma el derribo íntegro de la cámara de carga, el desmantelamiento de dos tuberías forzadas de 540 metros de longitud que descienden por la ladera, y la demolición completa del edificio principal o casa de máquinas, incluyendo sus construcciones anexas –viviendas de trabajadores, cocina, baños–. Se extraerá, además, la antigua maquinaria pesada, como las dos turbinas tipo Francis.

Tuberías forzadas Naturgy

Los colectivos ecologistas ven en esta intervención una agresión a un hábitat que consideran excepcional. Entidades como la Sociedade Galega de Historia Natural, el Grupo Naturalista Hábitat, la Asociación Betula, Morcegos de Galicia y Fragas do Ortegal se plantean la presentación de alegaciones, cuyo plazo para hacerlo culmina el próximo 12 de marzo.

A este respecto, Alicia Bellón, portavoz de Fragas do Ortegal, cuestiona la necesidad de la intervención. “Estamos informándonos porque non entendemos por que agora, despois de 50 anos, teñen que vir restaurar nada ou eliminar nada. Neste tempo o río naturalizou todas esas infraestruturas. A canle xa non se ve, non se atopa se non sabes onde está, e a pista que había de acceso desapareceu por completo”, expone, incidiendo en la riqueza vegetal que alberga esta zona de la Serra da Capelada. Según la entidad, cuenta con 34 especies diferentes de helechos, siendo hogar para comunidades que resisten desde el Cretácico, propias de la región de la Macaronesia.

Entre ellas, remarca Bellón, destaca la Culcita macrocarpa, un helecho protegido y catalogado en peligro de extinción a nivel autonómico, estatal y europeo. “Teñen cinco metros de alto. Son os fentos máis altos, unhas culcitas máis grandes que as de Canarias... é o único sitio na península onde as hai, e máis grandes que as que quedan nas Fragas do Eume”, detalla la experta.

Junto a esta especie, desde Fragas do Ortegal remarcan que prospera una inmensa colonia de Woodwardia radicans, también estrictamente protegida y vulnerable. Según su portavoz, el entorno de la central alberga “a masa máis grande de Galicia”, superior incluso a la del parque natural del río Eume. Pero la auténtica singularidad botánica del enclave recae el Hymenophyllum wilsonii. En este sentido, Bellón apunta que aunque existen especies emparentadas en otras riberas gallegas —como el Hymenophyllum tunbrigense del río Mandeo—, los botánicos consideran que el aislamiento prolongado en este barranco ha provocado que el ejemplar del Forte desarrolle una genética distinta. “É único no mundo, non hai outro. Só está catalogado aquí como especie única deste río”, subraya la representante de Fragas do Ortegal, que explica que equipos de investigación de la Universidade de Santiago de Compostela y del Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) mantienen la zona monitorizada periódicamente mediante higrómetros para garantizar la estabilidad de sus condiciones de humedad.

Estado actual del entorno de la antigua central hidroeléctrica de Landoi A.B.

Para los ecologistas, ejecutar las obras descritas en el proyecto de Naturgy sin arrasar esta biodiversidad resulta materialmente imposible. Bellón advierte de que el trazado del antiguo canal de derivación es “justo donde están las culcitas”, y subraya la presencia masiva de vegetación en el entorno de la presa.

Más allá del daño a la biodiversidad, desde las entidades defensoras de la naturaleza se preguntan acerca “dos motivos reais” tras el futuro desmantelamiento de la central. A este respecto, Fragas do Ortegal recuerda que, en el pasado, Augas de Galicia paralizó labores rutinarias de limpieza en ese tramo del río, precisamente, por la presencia de estas especies catalogadas y protegidas.

La entidad hace hincapié, asimismo, en que el proyecto requiere de la conformación de viales operativos. “O de facer unha pista de 200 metros e de cinco de ancho non ten xustificación ningunha máis que sacar por aí a madeira do monte”, lamenta. La portavoz relata que las comunidades de montes de Landoi llevan tiempo intentando explotar la zona, afectada por la plaga del nematodo del pino, y que actualmente tienen prohibida la apertura de pistas por la fragilidad del terreno. “Eles encargaron no seu día un estudo medioambiental a entidades vinculadas ao clúster da madeira para facer unha tala. Xa destrozaron bastante nesa zona e non entendemos a que vén agora gastar cartos en abrir paso para sacar unhas tubaxes que non teñen perigo e que levan así dende o 74”, argumenta.

Patrimonio industrial

La oposición a este proyecto no parte solamente de entidades medioambientales. El pasado día 16, Buxa, la Asociación Galega do Patrimonio Industrial, registró un escrito dirigido a la alcaldesa de Cariño, Ana María López, exigiendo la “protección do aproveitamento hidroeléctrico de Landoi”.

El documento, firmado por el presidente de la entidad, Manuel Lara, relata que el complejo no es una simple ruina, sino el corazón del despegue económico de la comarca. Según detalla la asociación, “o 29 de abril de 1906 os veciños de Ortigueira Vicente Sandomingo Crego e Adolfo Teijeiro Botana constituían a sociedade Eléctrica Ortegana”. Esta pionera instalación hidroeléctrica sirvió para electrificar la zona, expandiendo sus líneas durante el primer tercio del siglo XX para dar servicio a localidades como Ortigueira, Cariño, Mera o Espasante. En este sentido, Alicia Bellón rememora que, “grazas a ela, construíronse aquí todas as fábricas de salazón, que se nutrían da luz desa central”.

La asociación en defensa del patrimonio industrial incide en que en 1973 Fenosa pasó a ser el nuevo titular de las instalaciones y que “non tardaría en deixalas fóra de servizo pola baixa rendibilidade derivada das modestas potencias e das dificultades de ampliación, esquecendo que o mantemento dun ben patrimonial corresponde ao seu propietario”, relata el texto enviado a la regidora de Cariño. En el documento, Lara incide en que “despois duns cento vinte anos de loábel e pioneira iniciativa da Eléctrica Ortegana, non parece de recibo que se pretendan destruír tan inofensivas pegadas da historia industrial do Ortegal, que máis ben serían merecentes dunha valoración como patrimonio cultural que axudara a completar os atractivos da comarca”.

Usos culturales y educativos para las antiguas instalaciones de Eléctrica Ortegana Buxa, la Asociación Galega do Patrimonio Industrial, recuerda que los vecinos ortigueireses Vicente Sandomingo y Adolfo Teijeiro constituyeron en 1906 la sociedad Eléctrica Ortegana para suministrar energía a la comarca. En 1912, la empresa amplió su capacidad de generación con otra central hidroeléctrica en el lugar de Chímparra, en Cedeira, extendiendo líneas eléctricas por la zona a lo largo del primer tercio del siglo XX y dando servicio no solamente a Cariño y Ortigueira, sino también al municipio cedeirés, Pantín o Vilarrube (Valdoviño). El nieto de uno de los fundadores, Vicente Sandomingo, firmó en 1973 la compraventa de las “fábricas da luz” de Landoi y Chímparra, que pasaron a manos de Fenosa, “que non tardaría en deixalas fóra de servizo”. El presidente de la entidad, Manuel Lara, incide en que frente a su desmantelamiento, “a limpieza dos camiños e sendeiros que chegan ás instalacións e a conveniente sinalización das infraestruturas permitiría articular unha oferta educativa e cultural na que se preserve a parte histórica desta actividade e ao tempo sirva para comprender os efectos ambientais da obtención da enerxía que demandamos”.