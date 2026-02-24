La plantilla del Concello de Cariño incrementa sus protestas con dos días más de huelga

Protesta de los trabajadores municipales de Cariño frente al consistorio Cedida

El personal municipal del Ayuntamiento de Cariño ha decidido en asamblea incrementar sus movilizaciones para reclamar la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y que se respeten “os seus dereitos laborais e salariais”.

Lo hacen, inciden, “tras máis de dous meses de protestas en ante a falta de propostas e de mesas de negociación por parte da Alcaldía” y después de “18 anos intentando que se saque adiante unha nova RPT”. El colectivo remarca que existe una sentencia judicial que obliga al Concello a pactarla y aprobarla. “Porén, desde o mes de maio non se volveu reunir a mesa negociadora, polo que o pasado mes o xulgado dirixiuse ao goberno municipal para coñecer o estado da execución da sentenza”, explican desde la plantilla.

Unas 400 personas exigen en Cariño una negociación rápida y efectiva para estrenar RPT Más información

Además de las "cazoladas" que llevaron a cabo en la jornada de este martes 24 de febrero (y que repetirán el viernes 27, a las 11.00 horas frente a la casa consistorial), el personal municipal ha decidido hacer huelga mañana miércoles y también el jueves 26. En esa primera jornada secundarán también una manifestación que recorrerá las calles del municipio desde las once de la mañana.

“A falta de RPT impide ao Concello de Cariño repoñer os postos de traballo que non se estabilizaron, nin convocar novas prazas”, remarca la plantilla, incidiendo en que esto provocó “que o persoal pasase de preto de 70 traballadores a ser menos de 50”. Esto repercute, inciden, en tener que “asumir maior carga de traballo, especialmente as auxiliares do Servizo de Axuda no Fogar”.

Por todo ello, el colectivo exige a la alcaldesa, Ana María López, que convoque una mesa de negociación y que apruebe “uns orzamentos que permitan a aprobación dunha RPT xusta”.